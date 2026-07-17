Brote de cyclosporiasis en EE. UU.: vinculan lechuga de Taco Bell con contagios en 4 estados

Aunque el brote de ciclosporiasis ya se extiende por 34 estados de los Estados Unidos, la investigación sobre el origen de la infección logró determinar un denominador común como foco de contagio en cuatro estados del medio oeste: la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms, empleada como ingrediente en productos de Taco Bell.

Los datos recientes de los CDC revelan que son más de 7,000 casos de personas afectadas, con al menos 141 hospitalizados por la infección del parásito Cyclospora, que causa una severa diarrea acuosa y prolongada. Las investigaciones indican que la lechuga fue servida en los restaurantes de la cadena de comida Tex-Mex en cuatro estados: Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, según reportes de CNN.

Los detalles del hallazgo se revelan luego de que Taco Bell anunció el retiro de manera voluntaria de vegetales frescos en sus productos, tras una alerta a nivel nacional vinculada al parásito Cyclospora.

La lechuga contaminada es de origen mexicano, según la agencia Bloomberg, y las investigaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) avanzan directamente con el proveedor del producto.

Mientras tanto, CNN consultó a Taylor Farms sobre cuántos de sus productos y qué ubicaciones exactas podrían verse afectadas; sin embargo, no recibió respuesta inmediata. Recordemos que esta empresa es una de las mayores proveedoras de supermercados y restaurantes en todo el país.

Más de 4,000 casos en Michigan

El territorio más afectado por el brote de esta infección parasitaria es Michigan, con más de 4,300 casos reportados, según el departamento de salud del estado.

De acuerdo con la información recopilada en las entrevistas epidemiológicas a 1,000 personas afectadas, se logró determinar que la lechuga u hojas verdes para ensalada son la fuente potencial del brote en la región.

Esta no es la primera vez que la distribuidora se encuentra en el ojo del huracán por enfermedades transmitidas por alimentos, ya que en 2024 sus cebollas cortadas fueron vinculadas a un brote de E. coli.

¿Qué es la cyclosporiasis y cómo se contagia?

En una entrevista a Univisión, el doctor Carlos del Río, jefe del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina de Emory, explica que la ciclosporiasis es una infección parasitaria causada por el parásito Cyclospora.

“Se encuentra presente en agua contaminada con materia fecal. De esta manera, el agua contaminada puede llegar a afectar nuestras verduras, frutas y legumbres”, agrega.

Por esta razón, hace énfasis en lavar verduras y frutas, incluso a los empaques que digan “ya viene lavada”. Además, aconseja hervir el agua que se va a tomar en el hogar: “No tomar agua de la llave directamente, sino hervirla antes de consumirla”.

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