Festejos argentinos en el Obelisco terminaron con violencia y detenidos

Los festejos argentinos en el Obelisco terminaron en violencia y con detenidos. Lo que había comenzado como una concentración masiva de hinchas tras la final del Mundial 2026 derivó en disturbios que obligaron a un fuerte operativo policial en plena avenida 9 de Julio de Buenos Aires.

La reunión de miles de simpatizantes en torno al monumento avanzaba con normalidad hasta que, cerca de la medianoche, un grupo de personas cruzó el vallado instalado alrededor del Obelisco.

Ese movimiento desató una secuencia de agresiones. Primero volaron botellas de vidrio y otros objetos contra los efectivos que custodiaban la zona.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y un despliegue que incluyó a Infantería. Un camión dispersor de agua recorrió varias avenidas para dispersar a quienes seguían generando incidentes.

En medio de los enfrentamientos, varios simpatizantes resultaron heridos y siete funcionarios sufrieron politraumatismos.

Algunos de los involucrados fueron reducidos en el lugar; otros escaparon entre la multitud que comenzaba a desconcentrarse tras la derrota frente a España.

La secuencia duró poco más de veinte minutos, pero alcanzó para desarmar la convocatoria que se había mantenido durante toda la tarde.

Con el avance del operativo, la calma volvió a imponerse en el área. Al menos quince personas quedaron a disposición de la justicia mientras la Policía terminó de despejar los alrededores del Obelisco.



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