De Toni Kroos a Elon Musk: El mundo se rinde ante España campeona del Mundial 2026

La conquista del Mundial 2026 por parte de la selección de España desató una oleada inmediata de felicitaciones que inundó las redes sociales. La Casa Real de España caldeó el ambiente en la previa definiendo el encuentro como “una ilusión compartida que une a todo un país”. Ya en los aledaños del MetLife Stadium, la Familia Real al completo hizo acto de presencia para arropar al combinado nacional.

Football won — Toni Kroos (@ToniKroos) July 19, 2026

Una vez certificado el definitivo 1-0, el panorama deportivo e institucional se volcó con los campeones. El Real Madrid no tardó en sumarse a las felicitaciones, aprovechando la ocasión para presumir de las filas madridistas a través de Marc Cucurella. Desde el ámbito internacional, el legendario exfutbolista alemán Toni Kroos dejó una frase lapidaria en sus plataformas: “Ganó el fútbol”.

La euforia también se trasladó a las calles de toda España, donde los ayuntamientos compartieron el clamor popular; un ejemplo fue el municipio de Leganés, que mostró en vídeo las celebraciones de sus vecinos.

El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez agradeció el esfuerzo del equipo proclamando el “¡Somos campeones del mundo!”, mientras que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, alabó la humildad, los valores y el trabajo duro de una plantilla “sin límites”.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum felicitó a España por “conquistar merecidamente” el Mundial 2026 y a México por ser la “mejor sede” del torneo, que organizó junto con Estados Unidos y Canadá: “Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

Hasta el magnate Elon Musk se sumó a la corriente de aplausos enviando una calurosa felicitación al país por este hito histórico.

?? ?? Congratulations Spain!! ?? ?? — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2026

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