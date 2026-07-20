La mexicana Ximena Sariñana será reconocida con el Hispanic Heritage Awards

La mexicana Ximena Sariñana ha sido seleccionada para ser reconocida con el Hispanic Heritage Awards por su trabajo en las artes y el activismo social. El reconocimiento lo recibirá el 10 de septiembre y la ceremonia se llevará a cabo en el Orchestra Hall en Minneapolis.

Estos reconocimientos los organiza la Hispanic Heritage Foundation con la intención de lanzar programas anuales enfocados en educación, fuerza laboral, justicia social e impacto, conectando a líderes latinos con el aula, la comunidad y el ámbito laboral.

Sariñana será parte de la primera ceremonia que se realiza fuera de Washington, D.C. Además, se une a la lista de personalidades que han sido reconocidas con el mismo premio, entre ellas: Juan Luis Guerra, Rita Moreno, Plácido Domingo, Celia Cruz, Antonio Banderas, Tito Puente, Los Tigres del Norte, José Feliciano, Isabel Allende y Alejandro Sanz.

La Hispanic Heritage Foundation informó sobre su elección de este año el pasado 16 de julio y, tras el anuncio, la mexicana de 40 años, declaró: “Recibo este honor con inmensa gratitud y como un recordatorio de la responsabilidad que todos tenemos de seguir creando, apoyándonos mutuamente y celebrando la riqueza de nuestra comunidad hispana”.

Por otro lado, Antonio Tijerino, presidente y CEO de la fundación, explicó que “Ximena es la encarnación del liderazgo que nuestra comunidad y el mundo necesitan”.

Sariñana comenzó su carrera artística siendo una niña. En lo primero que participó fue en la actuación, para proyectos de cine y televisión. Tras estudiar piano y música en la Academia Fermatta y obtener una beca en Berklee College of Music, debutó musicalmente en la banda Feliz No Cumpleaños. En el 2008, estrenó su proyecto como solista con el álbum “Mediocre”, que la hizo ganar el premio MTV a Artista Revelación y le valió su primera nominación al Latin Grammy.

En paralelo, la actriz y cantante se ha encargado de promover la defensa de la igualdad de género en la industria. Es embajadora y activista de varias fundaciones, aunque por los momentos no está al frente de ninguna.

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