Iron Maiden vendió su catálogo musical y nombre a una firma de inversión

Esta semana se ha anunciado que la banda de heavy metal Iron Maiden firmó un acuerdo con Pophouse Entertainment, una firma global de inversión en entretenimiento y música.

Con este acuerdo, Pophouse adquirió una participación del 50% en los derechos de publicación y de grabación musical, así como en los derechos de nombre, imagen y semejanza. Este acuerdo se cerró luego de que la misma empresa firmara un acuerdo parecido con Kiss.

Pophouse Entertainment fue fundada en el 2014 por Björn Ulvaeus, miembro fundador de ABBA, y por el inversionista Conni Jonsson.

Aunque estos acuerdos suelen alarmar, en un comunicado compartido con medios de comunicación como “Billboard”, se asegura que este paso “permitirá a Iron Maiden emprender nuevos proyectos creativos que conecten con los fans actuales, además de acercar su extenso catálogo a nuevas audiencias”.

Entre su catálogo musical, Iron Maiden tiene un total de 17 álbumes de estudio. También han sido reconocidos con importantes premios como los Grammy, Brit e Ivor Novello. Los reconocimientos y todos sus años de existencia la consagran como una de las bandas de heavy metal más longevas e influyentes del mundo.

El anuncio de este acuerdo también incluye el primer proyecto en conjunto que hacen. El nuevo proyecto creativo fue titulado Dreams Museum Experience, y es una experiencia inmersiva que celebra los 50 años de historia de la banda.

La actividad estuvo disponible dentro del EddFest en Knebworth House, en Inglaterra, al mismo tiempo que Iron Maiden fue parte del cartel del festival.

Consecuentes con su objetivo de preservar el legado de proyectos musicales históricos, Pophouse Entertainment también es dueño de los catálogos de Avicii, Cyndi Lauper y Tina Turner.

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