Bad Bunny pide revocar el fallo que mantiene viva la demanda por el ritmo dembow

En medio del final de su gira por Europa, Bad Bunny parece estar decidido a revocar el fallo que mantiene viva la demanda por el ritmo dembow. Esta es una polémica que el cantante puertorriqueño y otros enfrentan desde el 2021.

El pasado miércoles, el equipo legal de Bad Bunny presentó una moción en la que argumentan que el caso tiene una falla fatal no reconocida adecuadamente. En la moción, el abogado Kenneth Freundlich escribió: “La supuesta selección y arreglo del demandante no existe en ninguna sola obra. Han ensamblado un ‘Frankenstein’ a partir de tres canciones separadas”.

Este caso comenzó en el 2021, año en que el dúo jamaicano Steely & Clevie presentó una demanda ante un tribunal de Los Ángeles contra Bad Bunny, Karol G, Daddy Yankee y decenas de otros artistas. El dúo alega que su canción “Fish Market”, publicada en 1989, representa el verdadero origen del dembow.

En julio de este año, se dio un fallo en el que se determina que un jurado deberá decidir si ese ritmo puede protegerse por derechos de autor.

Parece ser que esta demanda afecta a al menos 2,000 canciones. Según explica una publicación de “Billboard”, el equipo legal de Bad Bunny está pensando alternativas para seguir con el caso.

Se dice que van a apelar de inmediato ante un tribunal federal antes de que el caso avance a la fase de discovery y a juicio, lo que podría alargar el litigio varios años más.

El mismo abogado: “La consecuencia de esta omisión es concreta, y no se trata simplemente de un problema de gestión del caso: los demandantes están reclamando derechos exclusivos sobre una supuesta selección y arreglo que no existe”.

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