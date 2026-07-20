Leyenda del teatro musical advierte sobre el rumbo que está tomando Broadway

Hace unos meses, “Death of a Salesman” se convirtió en la obra de teatro más premiada de los Premios Tony. Esta es una versión de la obra escrita por el dramaturgo Arthur Miller, su éxito también es parte de la situación en Broadway que recientemente ha advertido Andrew Lloyd Webber.

Andrew Lloyd Webber es una leyenda del teatro musical, y hace poco compartió una reflexión en la que habla sobre los que, para él, son los riesgos que está corriendo Broadway. Lo que más destaca es que los nuevos montajes no están funcionando.

Lo que dio pie a la reflexión de Lloyd Webber fue que sacaron de cartelera “Cats: The Jellicle Ball”, una versión que se hizo del icónico musical “Cats”, el cual es original del británico. Su estreno se hizo primero fuera de Broadway en el 2024, y llegó a Broadway este 18 de marzo, en el Teatro Broadhurst, su última función está programada para el 8 de agosto de 2026.

Dijo: “Broadway corre el peligro de rivalizar con los platós vacíos de Hollywood. Eso me rompe el corazón”. Además, invitó a trabajar juntos entre “los propietarios de teatros, los sindicatos y los productores”.

Como productor, Lloyd Webber también apuntó: “La verdad es que, para cualquier espectáculo, no tiene prácticamente ningún sentido económico llegar a Broadway con las cosas como están”. También aprovechó su reflexión para recordar lo que Hal Prince le dijo alguna vez: “Le dolía profundamente que ya no fuera posible que se estrenaran obras nuevas o atrevidas en Broadway”.

También llegó a comparar la situación con Hollywood, en la que varias casas productoras han decidido dejar Los Ángeles para alquilar sets de grabación en otras ciudades de Estados Unidos que sean más económicas y rentables para las producciones. Esa migración de los proyectos también ha hecho que las estrellas de Hollywood tengan que movilizarse.

“Broadway corre el grave peligro de rivalizar con los platós vacíos de Hollywood, con teatros cada vez más oscuros”, escribió el creador y leyenda de Broadway.

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