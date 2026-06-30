Los limpiadores de Broadway autorizan una huelga por primera vez en 18 años

Los trabajadores encargados de la limpieza de los teatros de Broadway aprobaron autorizar una huelga, una medida que podría afectar a 30 recintos teatrales en las próximas semanas si no se alcanza un acuerdo en las negociaciones laborales.

Más de 250 empleados afiliados al sindicato 32BJ SEIU respaldaron la autorización de un paro, el primero de este tipo en casi dos décadas, luego de que expirara el contrato colectivo y persistieran diferencias con la Broadway League, organización que representa a empresas como ATG, Nederlander, Shubert y Circle in the Square.

Las conversaciones entre ambas partes comenzaron a principios de junio, pero hasta el momento no han logrado acercar posiciones en temas como salarios, pensiones, atención médica y condiciones laborales, informó la coalición en un comunicado.

El sindicato sostiene que sus afiliados buscan un contrato que les permita hacer frente al incremento del costo de vida y preservar los beneficios de salud para sus familias.

Los trabajadores desempeñan labores de limpieza y mantenimiento en 30 teatros donde se presentan reconocidas producciones de Broadway, entre ellas Wicked, El Rey León, Schmigadoon y Cats: The Jellicle Ball. De concretarse la huelga, las funciones podrían verse afectadas.

Martha Aristizabal, quien trabaja en el Ambassador Theatre y cuenta con 17 años de afiliación al sindicato, afirmó que el personal de limpieza desempeña un papel fundamental para el funcionamiento de los espectáculos.

Recordó que durante la pandemia continuaron laborando para facilitar la reapertura de los teatros y señaló que ahora buscan un contrato que refleje la importancia de su trabajo y les permita sostener a sus familias.

Por su parte, Chris Repollet, empleado del New Amsterdam Theatre, aseguró que el aumento en el costo de vida en Nueva York ha hecho necesario mejorar las condiciones económicas del contrato. Indicó que los trabajadores están dispuestos a recurrir a la huelga para defender sus salarios y beneficios de jubilación.

Limpiadores enfrentan dificultades económicas

El vicepresidente ejecutivo de 32BJ SEIU, Denis Johnston, argumentó que mientras Broadway registra altos niveles de asistencia y ventas de boletos, los trabajadores de limpieza continúan enfrentando dificultades económicas.

Dijo que las principales demandas incluyen aumentos salariales acordes con la inflación, mejoras en las pensiones y el mantenimiento de un sistema de atención médica financiado por los empleadores.

Además de las mejoras económicas, el sindicato busca ampliar las vacaciones pagadas, fortalecer las protecciones contra la discriminación —incluidas las contempladas en la Ley CROWN— y reforzar las garantías para quienes utilicen licencias médicas o familiares.

El contrato colectivo vigente cubre a unos 250 trabajadores responsables de la limpieza y mantenimiento diario de algunos de los teatros más emblemáticos de Broadway. Aunque la autorización de huelga ya fue aprobada, el sindicato no ha anunciado una fecha específica para el inicio de un paro, que podría convocarse en cualquier momento si las negociaciones no avanzan.

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