Messi tras perder la final del Mundial: “el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”

Un día después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi afirmó que “va a costar que cierre esta herida”, en un mensaje en redes sociales en el que no aclara su futuro con la selección.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, en lo que fueron sus primeras palabras públicas tras la final, ya que no brindó declaraciones en la salida del estadio.

En esta misma línea, destacó el camino de la Selección a lo largo del certamen y el amor por parte del público: “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Por último, Messi le dedicó una línea al flamante campeón del mundo, país en el que jugó gran parte de su carrera con el Barcelona: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

No regresó a Argentina

Lionel Messi es uno de los futbolistas que no regresará al país junto al resto de la delegación albiceleste en la jornada del lunes.

El grueso del plantel tiene previsto aterrizar a las 18.30 hora de Argentina, en una vuelta sin festejos oficiales previstos por la AFA y con un operativo especial para recibir a un plantel subcampeón que llegará incompleto.

El equipo volverá en el vuelo AR 1917 y no estarán el capitán de la Selección, ni futbolistas como Gerónimo Rulli, Cristian Cuti Romero, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

En total, serán seis los futbolistas que no regresarán con la delegación, aunque sí se espera la presencia del entrenador Lionel Scaloni y del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

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