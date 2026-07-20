Nueva York bajo el agua y cómo prepararse ante la nueva realidad climática

La Gran Manzana es propensa a las inundaciones repentinas durante intensas precipitaciones, y la vieja infraestructura de alcantarillado y drenaje pluvial de la ciudad no ayuda a resolver el problema.

De acuerdo con la Evaluación Climática del Estado de Nueva York, se estima que las lluvias totales en la ciudad de Nueva York suban entre un 4% y un 11% para la década de 2050 en relación con el promedio del periodo de 1981-2010.

Mientras que el cambio climático aumenta la frecuencia y la intensidad de las inundaciones repentinas en la Gran Manzana, la presentadora de “NYC Now”, Janae Pierre, conversó con Furhana Husani, directora de programas e iniciativas climáticas de The Waterfront Alliance, una iniciativa sin fines de lucro, para entender por qué algunos barrios se inundan más que otros, qué herramientas hay para monitorearlo y qué pueden hacer los ciudadanos la siguiente vez que emitan una alerta de inundación.

La conversación fue editada para tener más brevedad y claridad sobre el hecho en cuestión:

• Hemos tenido muchas tormentas muy fuertes en lo que va del año. ¿Cuál ha sido su mayor desafío en lo que va del 2026?

Husani: Mantenerse al día. Los cambios climáticos y los patrones meteorológicos han sido tan drásticos últimamente que es difícil saber cuándo ocurren estos fenómenos extremos. Y una de las cosas que escucho a menudo es que “aquí no hay inundaciones”. Pero eso se debe a que nuestra percepción de las inundaciones es muy diferente de la realidad.

• ¿Podrías explicar qué es exactamente una inundación y qué aspecto tiene?

Hay inundaciones por aguas pluviales, inundaciones costeras e inundaciones por aguas subterráneas.

Las inundaciones por aguas pluviales son el ejemplo más evidente. Las fuertes lluvias, como la del 20 de mayo de 2026, donde vimos a personas siendo arrastradas por la corriente en las calles, ocurren después de un calor extremo, cuando el aire caliente transporta la lluvia y el agua, descargándola muy rápidamente en poco tiempo. A estos fenómenos se les llama aguaceros torrenciales.

Inundaciones costeras donde vemos marejadas ciclónicas chocando contra la orilla y causando muchos daños a los barrios costeros.

Las inundaciones por aguas subterráneas son invisibles, del tipo que se filtra desde el suelo hasta nuestros sótanos.

Así, solemos ver en las redes sociales publicaciones sobre inundaciones en el metro, pero las inundaciones suelen ser menos dramáticas que eso.

• ¿Cómo se relaciona esto con el cambio climático?

El mundo se está calentando. El aire más cálido retiene más humedad, por lo que se producen lluvias intensas, sobre todo después de una ola de calor extrema.

Lo interesante es que el noreste de Estados Unidos ha experimentado un aumento de aproximadamente el 60% en las lluvias más intensas durante el último siglo.

Este es un buen ejemplo del enorme impacto que está teniendo el cambio climático. Y nuestra infraestructura no estaba preparada para esto, informó Gothamist.

• ¿Los daños por inundación suelen estar cubiertos por el seguro de inquilinos?

Esa es una pregunta compleja. No siempre, pero existe una organización llamada Flood Help NY que ayuda a comprender el panorama de los seguros.

Puedes ingresar tu código postal y te dirán cuál es tu riesgo, te explicarán cómo manejar las complejidades del seguro contra inundaciones y también te ayudarán a acceder a subvenciones y préstamos para adaptar tu vivienda.

• Usted mencionó que habla con personas que dicen no sufrir inundaciones, ¿por qué las inundaciones están afectando a algunos barrios mucho más que a otros?

Se trata de una desinversión histórica. Uno de los factores más importantes detrás de esto es la discriminación racial histórica.

Trabajamos intensamente en el sur de El Bronx, en Red Hook, en el sureste de Queens, en Elmhurst, Flushing y Corona. Muchos de estos son barrios históricamente desinvertidos y discriminados, y también se observa una gran coincidencia en cuanto a las zonas con mayor riesgo de inundación.

Algo que realmente estamos tratando de comprender es cómo lograr que ciertos barrios desarrollen medidas de preparación. Esta infraestructura requiere años de mejora e inversión.

• ¿Qué está haciendo la ciudad para reconocer todo eso?

En realidad, bastante. Pero el problema es que estos esfuerzos de planificación requieren décadas. Hay medidas más sencillas que se pueden tomar, y que la ciudad está empezando a considerar, como las alcantarillas pluviales.

Muchas de ellas se llenan de basura, y una de las cosas que podríamos hacer es tan simple como colocar contenedores de basura en la mayor cantidad de cuadras posible, para ayudar a reducir la cantidad de basura que se acumula en las alcantarillas.

• ¿Podrías hablarnos de la red de sensores de inundación que se está instalando en toda la ciudad?

Se trata de FloodNet, una iniciativa fantástica impulsada por una colaboración entre la ciudad, la Universidad de Nueva York (NYU) y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Estas entidades se han unido para crear una red de sensores de inundación que permita a los vecinos saber dónde se producen las inundaciones.

Como los vecinos son quienes mejor conocen sus barrios, pueden solicitar la instalación de sensores en su calle. Estos sensores miden la cantidad de lluvia en tiempo real y se puede acceder a un panel de control interactivo. El panel también incluye datos históricos, lo que permite a los residentes analizar los patrones de inundación y utilizar esta información para promover una mayor protección para sí mismos y sus comunidades.

• Como vecino, me preocupan las personas que viven en sótanos. Cuando hay alerta de inundación repentina, ¿qué consejos les daría?

Todos, sin importar dónde vivan, deberían registrarse en Notify NYC. Han implementado un sistema de alerta para apartamentos en sótanos que ayudará a los residentes a prepararse mejor y a saber cómo responder ante una emergencia. Pero a veces, conocer a tus vecinos es más importante que la infraestructura.

• Ya que estamos hablando de las alertas de Notify NYC, ¿cuál es la diferencia entre vigilancia de inundaciones y aviso de inundaciones?

Se debe estar preparado para una vigilancia de inundaciones. Se debe actuar de inmediato ante una alerta de inundación.

• Supongamos que acabo de recibir una alerta o aviso de inundación repentina, y aún tengo planes. ¿Vale la pena salir de casa?

Si Notify NYC indica que la lluvia superará las 1.75 pulgadas por hora, intente quedarse en casa. El aguacero durará unos 30 minutos y las inundaciones tardarán un poco en bajar, pero no vale la pena correr el riesgo. Busque un lugar elevado, pero no salga.

El cambio climático no va a desaparecer, ¿qué pasará con esta ciudad si no hacemos lo correcto?

Si no abordamos esto ahora, nuestra ciudad será cada vez menos habitable. Esta ciudad se construyó sobre una serie de arroyos, marismas y humedales. El agua siempre tenderá a seguir donde antes había agua, y si se traza un mapa de las zonas inundadas, se verán antiguos arroyos debajo. Creo que si no lo solucionamos, las inundaciones seguirán ese camino y tendremos que buscar alternativas. Deberíamos empezar a definir las zonas donde está prohibida la construcción de viviendas.

• ¿Cuáles son los tres consejos principales que tienes para los neoyorquinos?

Regístrate en Notify NYC enviando un mensaje de texto con la palabra Notify NYC al 692-692. ¡Alza la voz! Avisa a la gente de las zonas inundadas. Consigue sensores de inundación y recopila esos datos.

Conozca a su vecino.

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