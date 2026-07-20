FIFA investigará a Argentina por la batalla campal tras la final del Mundial 2026

El convulso cierre de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium ya llegó a FIFA. El organismo decidió iniciar un expediente disciplinario para evaluar la conducta de la selección argentina tras el pitido final que coronó a España, según adelantó este lunes Sky Sports News.

El máximo organismo del fútbol internacional examinará minuciosamente los anexos del acta arbitral redactada por el esloveno Slavko Vinčić, así como la realización televisiva y las imágenes de seguridad del recinto, antes de determinar las posibles sanciones individuales y colectivas para los integrantes de la ‘Albiceleste’.

El detonante de la investigación ocurrió en el mismo instante en que concluyó la prórroga y los futbolistas españoles saltaron al terreno de juego para celebrar la consecución de su segunda estrella mundialista.

En medio del descontrol, el lateral argentino Nahuel Molina le propinó un puñetazo al centrocampista español Rodri Hernández, desencadenando un tumulto multitudinario sobre el césped. La tangana se saldó sobre la marcha con la expulsión de Leandro Paredes, quien ya había protagonizado varios roces durante el partido. A los incidentes entre los futbolistas se sumó el asistente del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, Roberto Fabián Ayala, quien empujó a Dani Olmo en medio del caos.

Más allá de las agresiones físicas, la investigación de la FIFA también pondrá la lupa sobre el comportamiento protocolario del combinado sudamericano durante los actos oficiales de clausura, luego que gran parte de la plantilla argentina diera la espalda y se negara a mirar la plataforma de premiación en el momento preciso en que la selección española levantaba el trofeo de la Copa del Mundo.

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