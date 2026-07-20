Sujeto desata repudio público al sonreír en su audiencia tras lanzarle un teléfono a una bebé

Un hombre con aparentes problemas de salud mental que supuestamente golpeó a una bebé indefensa con un teléfono móvil en un ataque al azar en Manhattan es un delincuente habitual con más de dos docenas de arrestos en sus antecedentes.

Identificado como Marc Okon, de 49 años, sonrió al ser procesado por cargos de agresión y poner en peligro a un menor, luego de que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señalara que protagonizó un ataque de furia cerca de Bryant Park el sábado en la mañana, golpeando a la infante con el teléfono e intentando lanzárselo a su madre en un ataque en plena luz del día.

Okon no es ajeno a enfrentarse con las autoridades de la ciudad, informó NYPD el domingo, informó New York Post.

De acuerdo con los funcionarios, este sujeto con problemas mentales ha sido arrestado unas 25 veces desde 2018, entre otros delitos por tocamientos forzados, indecencia pública, amenazas, hurto mayor, daños a la propiedad y hurto menor.

El violento hombre sin hogar fue detenido al menos tres veces en 2025, la más reciente en julio de ese año por un cargo de obscenidad pública en el Upper West Side, y fue detenido dos veces el mes anterior, indicó la policía.

El arresto más reciente tuvo lugar el sábado, cuando el hombre se acercó a la madre de 39 años mientras ella paseaba a su hija en un coche para bebés cerca de la Sexta Avenida y la Calle 41 Oeste.

El NYPD señaló que Okon arrojó de repente un teléfono y golpeó a la bebé en el brazo en su cochecito, luego recogió el móvil y se lo lanzó de nuevo a la madre conmocionada, sin llegar a ella.

Los oficiales arrestaron al individuo en la escena y, a última hora de la tarde del domingo, estaba a la espera de comparecer en la Corte Penal de Manhattan.

Este ataque se produce tras otro similar con una persona con problemas de salud mental que acuchillara a cinco usuarios del metro en la estación Penn en medio de un ataque aleatorio, y de que en el mes de mayo, otro sujeto en situación de calle con 22 arrestos previos golpeara y estrangulara hasta la muerte a otro indigente en El Bronx luego de que lo despertaran de una siesta.

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