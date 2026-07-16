Madre ultimada paseando a su bebé en calle de Nueva York: ex novio sentenciado

Isaac Argro fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por haber matado a tiros a su ex pareja Azsia Johnson (20), dejando dos bebé huérfanas, anunció la Fiscalía de Manhattan (NYC).

Argro, de 26 años, había sido declarado culpable de homicidio y posesión ilegal de armas el pasado 28 de mayo. Johnson fue baleada cuando paseaba a su bebé en 95th St. y Lexington Ave. en el Upper East Side, a sólo unos pasos del “Samuel Seabury Playground” en 2022.

Un hombre vestido de negro irrumpió y le disparó a quemarropa en la parte posterior de la cabeza alrededor de las 8:30 p.m. del 29 de junio de 2022. Paramédicos la llevaron de urgencia al Metropolitan Hospital, pero no pudieron salvarla. La bebé, hija de Argro, no sufrió daños. La víctima tenía una niña de una relación previa.

Desde el principio NYPD identificó a Argro como sospechoso, pues a la joven madre le dispararon cuando iba camino a reunirse con él, quien le había ofrecido ropa para la bebé, dijeron fuentes policiales, citando un mensaje de texto que Johnson había enviado a sus familiares.

Argro fue detenido días después del crimen en Brownsville (Brooklyn) y luego llevado a la comisaría ubicada en 67th St, en el Upper East Side de Manhattan. La pareja al parecer había tenido un incidente de violencia doméstica el 1 de enero de 2022, pero cuando NYPD llegó al apartamento de Brooklyn que compartían, Argro ya se había ido. Los policías de la unidad de violencia doméstica de NYPD hicieron un seguimiento y se presentó un cargo de agresión menor contra él. Pero no fue detenido hasta julio, después de haber matado a Johnson.

“Azsia Johnson era una madre cariñosa que había dejado una relación abusiva y comenzaba a reconstruir su vida“, escribió el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado. “Sus sueños de seguir adelante tuvieron un final espantoso cuando su expareja, Isaac Argro, la ejecutó a sangre fría frente a su hija pequeña”.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Violencia doméstica en el área triestatal

En junio Tatiana Pettus, joven de 24 años, murió tras recibir un disparo en el cuello dentro de su apartamento en Brooklyn (NYC) y la policía buscaba a su novio como sospechoso.

Además Kristin Sculley, joven de 22 años, fue acusada de homicidio por apuñalar a Robert Carragher III (28) mientras él dormía en su domicilio en el condado Nassau de Long Island (NY). También Amy Steadman, abuela de 64 años, fue hallada muerta en su apartamento de Mechanicville (NY) y la policía sospecha que mató a su hija y a sus cuatro nietos niños, también hallados allí.

Igualmente en junio Michael Robinson fue condenado por homicidio tras un nuevo juicio por la muerte a puñaladas de esposa embarazada de quien estaba separado, en Queens (NYC) en 1993. A principios del mes pasado Saleh Q. Mohamed, joven de 29 años, fue acusado de presuntamente haber matado al dueño de una tienda y al regresar a su casa hizo lo mismo con su esposa y dos hijos pequeños en un suburbio de Buffalo (NY).

En mayo Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey. Además Maykoll Lanuza Morales fue identificado como el sospechoso del homicidio de la nueva pareja de su ex novia en un apartamento en Queens (NYC).

En abril un hombre ebrio irrumpió en la vivienda de su esposa -de quien se encontraba separado- y provocó una masiva explosión de gas que dejó heridos a varios oficiales de la Policía de Nueva York (NYPD) y personas sin hogar en Queens. Además Keyonna Waddell fue declarada culpable de arrojar un cartucho de dinamita a la habitación donde dormía su novio, causándole la pérdida de una mano en la explosión en Long Island (NY).

También ese mes Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Nueva Jersey. Además una adolescente dominicana de 18 años fue baleada por su novio y luego él también se quitó la vida en su apartamento en Queens (NYC). Además Brendan Trivisonno (38), sospechoso de matar a su novia brasileña, murió a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas en Lyndhurst (Nueva Jersey).

Igualmente en abril Jabari Bush fue acusado de balear fatalmente al bombero Terrence Cramer, actual pareja de su ex novia, dentro del hogar que la pareja compartía en Connecticut. En marzo Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente.

Además ese mes, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY). Previamente Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

También un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente ese mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

En febrero de 2023 César Santana fue acusado de matar a su ex pareja Luz Hernández, maestra dominicana de un jardín de infantes en Jersey City (NJ) cuyo cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda. En septiembre de 2020 una quisqueyana conductora de Uber murió apuñalada por su esposo en Queens. El mismo destino fatal tuvo en ese condado en agosto de 2019 la también dominicana Carmen Iris Santiago, atacada en el salón de uñas donde trabajaba por su esposo ex convicto, del que estaba separada.

En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

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