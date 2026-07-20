Tom Homan dice que migrantes muertos en operativos de ICE “debieron cooperar”

Tom Homan, zar fronterizo del gobierno de Donald Trump, defendió el accionar de los agentes de ICE tras dos incidentes mortales ocurridos en Maine y Texas, y afirmó que las personas fallecidas habrían evitado el desenlace si hubieran cooperado con las autoridades.

El funcionario sostuvo que los operativos deben ser evaluados una vez concluyan las investigaciones, pero insistió en que las personas tienen la obligación de obedecer las instrucciones de los agentes de seguridad, incluso si consideran que la detención es injustificada.

“Si creen que no fueron tratados correctamente o que no había una razón para detenerlos, existen vías legales para reclamarlo”, argumentó Homan durante una entrevista en el programa Face the Nation.

Las declaraciones de Homan, quien fue director de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante la primera administración Trump, ocurrieron después de una semana marcada por dos incidentes en los que personas que no eran los objetivos principales de los operativos murieron durante acciones relacionadas con agentes federales.

Ante las críticas de que los hechos reflejan problemas en la forma en que ICE realiza sus operaciones, Homan rechazó que exista una falla generalizada dentro de la agencia y comparó los errores de identificación con situaciones que pueden ocurrir en cualquier cuerpo policial.

Explicó que los agentes suelen actuar con información previa sobre domicilios, vehículos o movimientos de personas buscadas, pero reconoció que en ocasiones pueden producirse equivocaciones durante las verificaciones en campo.

“Eso ocurre en las fuerzas del orden todos los días”, señaló.

En el caso de Texas, familiares del fallecido Lorenzo Salgado Araujo cuestionaron si podía identificar que quienes lo perseguían eran agentes federales debido a que viajaban en un vehículo sin distintivos visibles.

Homan aseguró que los vehículos de ICE cuentan con luces de emergencia y que los agentes portan identificaciones oficiales, aunque admitió que no había visto los videos del incidente que estaban siendo revisados públicamente.

La presentadora Margaret Brennan insistió en que las imágenes disponibles no mostraban claramente esos elementos, lo que abrió un debate sobre la transparencia en este tipo de operativos.

Homan también defendió la implementación de cámaras corporales para los agentes de ICE y afirmó que estas herramientas ayudarían a determinar con mayor precisión qué ocurrió durante una intervención.

Señaló que la falta de equipos suficientes se debe en parte a retrasos presupuestarios y políticos, aunque reconoció que las cámaras son una medida necesaria para mostrar tanto las acciones de los agentes como las circunstancias que enfrentan.

Organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes han señalado que la discusión no debe centrarse únicamente en la obligación de las personas de obedecer órdenes, sino también en la responsabilidad de las autoridades de garantizar procedimientos claros, identificables y seguros.

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