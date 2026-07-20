Walmart coloca dispositivos antirrobo en los cortes de carne

El aumento en los precios de los alimentos está llevando a algunos supermercados a reforzar sus medidas de seguridad. En una tienda Walmart de California, clientes encontraron cortes de carne protegidos con dispositivos metálicos antirrobo, una imagen que rápidamente se volvió viral y abrió el debate sobre el costo de los alimentos y el incremento en los robos de productos básicos.

Video viral muestra la nueva medida de seguridad

La grabación fue publicada en Facebook por Tony Bartleson, conocido en esa red social como ‘Meat Dad’.

En el video se observan varios paquetes de carne envueltos en una especie de jaula de alambre para evitar que sean robados.

“Ahí está”, dice Bartleson mientras sostiene uno de los paquetes. Después agrega: “Bienvenidos a California”.

Uno de los productos mostrados era un Cowboy Ribeye Steak, cuyo precio aparecía en la etiqueta en $15.47 por libra.

El video superó los 3.8 millones de reproducciones en Facebook y generó cerca de 4,000 comentarios, donde muchos usuarios relacionaron estas medidas con el aumento en los precios de la carne y el incremento de los robos en supermercados.

Las reacciones dividieron a los usuarios

Entre los comentarios publicados en Facebook hubo quienes defendieron la decisión de colocar dispositivos de seguridad en la carne.

“No está bajo llave, está etiquetada por los robos, porque ahora suceden más con los precios como están”, escribió un usuario.

Otro comentó: “Me gustaría ver eso en Florida, no les puedo decir cuánta gente veo salir de una tienda de comestibles con carne escondida entre la ropa”.

Bartleson aseguró a The U.S. Sun que nunca había visto una medida de este tipo y considera que la enorme difusión del video refleja un problema mucho más amplio.

“Ver alimentos básicos encerrados detrás de jaulas es triste”, declaró.

Añadió que espera que algún día estas medidas dejen de ser necesarias. “Mi esperanza es que lleguemos a un punto en el que medidas como esta ya no sean necesarias; donde la gente no tenga que robar para comer, las tiendas no tengan que encerrar los alimentos y todos tengan acceso confiable a las necesidades básicas que requieren”.

También expresó: “Creo que la mayoría queremos vivir en un mundo donde las personas puedan poner comida en la mesa con dignidad, y espero que sigamos avanzando en esa dirección”.

El precio de la carne sigue aumentando en Estados Unidos

El incremento en el costo de la carne de res ha sido uno de los factores que han llamado la atención durante el último año.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), citados por la American Farm Bureau Federation, el precio promedio al consumidor de la carne de res alcanzó un récord de $9.64 por libra en abril de 2026, lo que representa un aumento del 13% respecto al mismo mes del año anterior.

La organización explicó que el alza responde principalmente a una demanda sostenida y a que el hato ganadero de Estados Unidos se encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

En contraste, el precio de la carne de cerdo aumentó solo un 2.3% entre abril de 2025 y abril de 2026, mientras que el pollo registró una disminución del 0.7% en ese mismo periodo.

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