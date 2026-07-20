Amazon Prime o Walmart+: ¿cuál te conviene más según tus hábitos de compra?

Elegir entre Amazon Prime y Walmart+ va mucho más allá del precio de la suscripción. Aunque ambas membresías ofrecen entregas rápidas y descuentos exclusivos, los beneficios para cada familia pueden representar un ahorro importante en gasolina, compras, entretenimiento y medicamentos, dependiendo de sus hábitos de consumo.

En 2026, Amazon Prime tiene un costo de $139 al año (o $15.99 al mes), mientras que Walmart+ cuesta $98 anuales (o $12.95 mensuales). Sin embargo, la diferencia de $41 en la cuota es solo el punto de partida.

Lo que realmente determina cuál ofrece mayor valor es la frecuencia con la que se utilizan beneficios como el envío gratuito, los descuentos en combustible, el acceso a plataformas de streaming o los programas de ahorro en medicamentos. En cambio, elegir la membresía equivocada puede costarle a una familia hasta $150 dólares adicionales al año.

El precio base no es un parámetro suficiente para elegir

Walmart asegura en su página oficial que sus miembros ahorran más de $1,300 dólares al año porque reciben beneficios como el envío gratuito, descuentos de gasolina y acceso incluido a Paramount+. Amazon, por su parte, apuesta por un ecosistema más amplio de servicios digitales, desde Prime Video hasta descuentos en medicamentos, para justificar su precio más alto si se usan con regularidad.

“El precio de $155 dólares no es el verdadero costo; el verdadero costo es cuánto tiempo, gasolina y dinero de tu canasta semanal de compras se van a quedar sin optimizar si eliges el servicio equivocado”, señala un análisis de Lync que compara ambas membresías en EE.UU.

Esa diferencia se siente más en hogares con presupuesto ajustado que en quienes solo buscan comodidad.

Dónde Walmart+ ofrece ahorros reales

Para familias que gastan en gasolina de forma constante, Walmart+ ofrece un descuento de 10 centavos por galón en más de 12,000 gasolineras del país, incluyendo Exxon, Mobil y Murphy. Para un conductor que recorre 12,000 millas al año, ese beneficio representa entre $75 y $100 dólares de ahorro anual. Este monto es casi suficiente para cubrir el costo completo de la membresía.

En el supermercado, la diferencia puede ser aún mayor. Una familia de cuatro integrantes puede ahorrar más de $1,500 dólares al año en consumibles comprando en Walmart en comparación con Amazon y Whole Foods.

Sin embargo, una canasta de 50 productos básicos del hogar cuesta entre 20% y 30% más en Whole Foods, la cadena de supermercados de Amazon, que en Walmart. Esta diferencia podría sentirse especialmente en familias numerosas que hacen compras semanales grandes y priorizan el precio por encima de la variedad.

¿En qué rubros gana Amazon Prime?

Amazon, por su parte, compensa su precio más alto con servicios que Walmart+ no puede igualar. El RxPass permite a los miembros de Prime obtener todos sus medicamentos genéricos elegibles por una tarifa fija de $5 dólares al mes, con entrega gratuita a domicilio. Para quienes padecen alguna condición crónica y no tienen seguro médico robusto, ese beneficio se convierte en cientos de dólares ahorrados en gastos de bolsillo.

Prime también incluye Grubhub+ sin costo adicional, un beneficio que elimina las tarifas de entrega en la mayoría de los pedidos de comida a domicilio. Además, la membresía ofrece acceso completo a Prime Video, cuyo valor por sí solo va de $10 a $15 dólares mensuales si se pagara como servicio independiente.

En cambio, Walmart+ incluye Paramount+ en su plan Essential, una opción más limitada pero suficiente para quienes solo buscan noticias, deportes y programación básica a un precio reducido.

Qué revisar antes de decidir cuál membresía conviene más

Antes de renovar o cancelar cualquiera de las dos membresías, conviene hacer este ejercicio rápido con los gastos reales del hogar:

Suma cuánto gastas al mes en gasolina y calcula si el descuento de 10 centavos por galón de Walmart+ compensa la diferencia de precio frente a Prime

y calcula si el descuento de 10 centavos por galón de Walmart+ compensa la diferencia de precio frente a Prime Revisa si ya pagas por streaming aparte : si ya pagas una plataforma de streaming por separado, la membresía que te la incluye sin costo extra te ayuda a dejar de pagar doble por el mismo servicio

: si ya pagas una plataforma de streaming por separado, la membresía que te la incluye sin costo extra te ayuda a por el mismo servicio Considera tus gastos médicos recurrentes: si tomas medicamentos genéricos de forma regular, el RxPass de Amazon puede otorgarte un ahorro considerable frente a comprarlos sin seguro

Familias que reciben asistencia gubernamental como EBT o Medicaid también deben saber que ambas cadenas ofrecen tarifas reducidas: Walmart+ Assist cuesta $6.47 dólares al mes, aproximadamente la mitad del precio regular.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las membresías Amazon Prime y Walmart+

¿Cuánto cuesta Amazon Prime al año en 2026?

La membresía anual de Amazon Prime cuesta $139 dólares, o $15.99 dólares si se paga mensualmente.

¿Cuánto cuesta Walmart+ al año en 2026?

Walmart+ cuesta $98 dólares al año, equivalente a $8.17 dólares mensuales, o $12.95 dólares si se paga mes a mes.

¿Cuál membresía ahorra más en gasolina?

Walmart+ ofrece un descuento de 10 centavos por galón en más de 12,000 gasolineras, algo que Amazon Prime no incluye.

¿Vale la pena Amazon Prime si tomo medicamentos con frecuencia?

Sí, el RxPass de Amazon cubre medicamentos genéricos elegibles por $5 dólares al mes, un beneficio que Walmart+ no replica de la misma forma.

¿Existen descuentos para familias de bajos ingresos?

Sí, Walmart+ Assist cuesta $6.47 dólares mensuales para beneficiarios de EBT o Medicaid, aproximadamente la mitad del precio regular.

¿Puedo tener ambas membresías al mismo tiempo?

Sí, muchos hogares en EE.UU. mantienen las dos: usan Walmart+ para gasolina y víveres, y Amazon Prime para medios digitales y compras especializadas.

Conclusión

La membresía “correcta” para tu familia no es la más barata, sino la que se alinea con los gastos que haces cada mes.

Si en 2026 los precios de gasolina y medicamentos siguen presionando el presupuesto familiar, la decisión entre Amazon Prime y Walmart+ podría convertirse en una herramienta real de defensa del bolsillo, siempre que revises detenidamente qué beneficios realmente se usan y cuáles solo se pagan por costumbre.

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