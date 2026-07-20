Warren Buffett planea donar toda su fortuna de $140,000 millones antes de 2034

Warren Buffett acelera uno de los compromisos filantrópicos más grandes de la historia. El inversionista estadounidense anunció que buscará donar prácticamente toda su fortuna, estimada en unos $140,000 millones, antes de que termine 2034, distribuyendo gradualmente sus acciones de Berkshire Hathaway entre fundaciones vinculadas a su familia.

Un compromiso que hizo hace dos décadas

Hace 20 años, Buffett prometió que destinaría la mayor parte de su patrimonio a causas benéficas. En 2010 reiteró públicamente ese compromiso al escribir:

“Mi compromiso: más del 99% de mi patrimonio será destinado a la filantropía durante mi vida o al momento de mi muerte. Medido en dólares, este compromiso es grande. En un sentido comparativo, sin embargo, muchas personas dan más a otros todos los días”.

Ahora, el exdirector ejecutivo de Berkshire Hathaway comenzó una nueva etapa para cumplir esa promesa.

El pasado 14 de julio anunció que convertirá 8,000 acciones Clase A de Berkshire Hathaway en 12 millones de acciones Clase B para donarlas a cuatro fundaciones.

Tomando como referencia un valor aproximado de $490 por acción Clase B, la donación equivale a cerca de $5,900 millones.

Así repartirá la nueva donación

De los 12 millones de acciones Clase B, Buffett entregará 9 millones a la Susan Thompson Buffett Foundation.

Las otras tres fundaciones recibirán un millón de acciones cada una: la Sherwood Foundation, la Howard G. Buffett Foundation y la NoVo Foundation.

Las cuatro organizaciones mantienen vínculos directos con integrantes de la familia Buffett.

En esta ocasión llamó la atención la ausencia de la Fundación Bill Gates, organización que durante varios años recibió importantes donaciones del inversionista.

Quiere entregar toda su fortuna antes de terminar 2034

Buffett explicó que su intención es desprenderse de todas sus acciones de Berkshire Hathaway en aproximadamente ocho años.

“Mi objetivo es deshacerme de todas mis acciones de Berkshire dentro de unos ocho años. Como expliqué el año pasado, mis hijos, desafortunadamente, también están envejeciendo. Tengo toda la esperanza de que los tres puedan llevar a cabo la disposición de mis acciones antes del 31 de diciembre de 2034”, señaló en un comunicado emitido el 14 de julio.

También reconoció que el futuro es incierto, pero dejó claro que su patrimonio terminará en manos de las fundaciones incluso si él fallece antes de esa fecha.

“Por supuesto, la mortalidad es impredecible, pero mis acciones restantes serán donadas a las cuatro fundaciones de una forma u otra antes del 31 de diciembre de 2034”.

Actualmente, Buffett conserva 188,290 acciones Clase A de Berkshire Hathaway, cuyo precio ronda los $733,000 cada una, además de 1,162 acciones Clase B, cotizadas alrededor de $490 por título.

Las donaciones crecerán año con año

El empresario explicó que busca aumentar gradualmente los recursos destinados a las tres fundaciones administradas por sus hijos.

La Sherwood Foundation es presidida por su hija Susan A. Buffett; la Howard G. Buffett Foundation está encabezada por su hijo Howard Buffett; mientras que la NoVo Foundation es dirigida por su hijo Peter Buffett junto con su esposa, Jennifer.

Además, indicó que la Susan Thompson Buffett Foundation, creada en honor a su primera esposa –quien falleció en 2004–, recibirá incrementos a un ritmo algo mayor que las demás organizaciones.

Para cumplir su meta de distribuir toda su fortuna antes de finalizar 2034, Buffett tendría que entregar aproximadamente $17,000 millones al año en donaciones, convirtiendo este plan en una de las mayores iniciativas filantrópicas jamás anunciadas por una sola persona.

Sigue leyendo:

– Warren Buffett reveló cuál es la inversión que podría convertir $200 al mes en $1 millón

– Warren Buffett: 4 reglas de dinero que le ayudaron a ser de los más ricos del mundo

– Hombre paga $9 millones por comer con Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo