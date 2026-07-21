Al menos cinco muertos tras el intento de ayudar a un nadador en peligro en un río de Ohio

Cinco personas murieron en un incidente ocurrido en el río Scioto, cerca de Powell, Ohio, luego de ingresar al agua en un intento por auxiliar a una persona en peligro, en una tragedia que movilizó a los organismos de seguridad locales tras el aviso de un transeúnte en una carretera cercana.

La intervención oficial comenzó el domingo por la noche, cuando un conductor observó a un menor de edad corriendo en la vía pública cerca del cauce, y según detalló el sheriff del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, en conferencia de prensa “el niño dijo que su familia estaba en el río”.

A partir de la llamada de emergencia al 911, los equipos de rescate extrajeron del agua a dos mujeres, quienes fueron trasladadas a centros médicos de la zona, donde se confirmó su deceso, informó ABC News.

Posteriormente, los socorristas mantuvieron la búsqueda de tres hombres desaparecidos en la corriente, cuyos cuerpos fueron recuperados el lunes, según confirmó Tracy Whited, vocera de la Oficina del Sheriff del Condado de Delaware.

Funcionarios permanecen en un punto de operaciones tras una misión para recuperar los cuerpos de varias personas que fallecieron al intentar rescatar a alguien del río Scioto. (Foto: Patrick Aftoora-Orsagos/ AP)

Dinámica del incidente y estado de la investigación

De acuerdo con el informe oficial, el grupo se encontraba pescando en el río Scioto cuando uno de los adultos decidió ingresar a nadar. Sobre el desarrollo de los acontecimientos, Balzer declaró que “ahí fue cuando empezó la tragedia”.

Las investigaciones preliminares indican que, al notar las dificultades del primer nadador, dos personas ingresaron al cauce para ayudarlo, quedando atrapadas por la corriente. Seguidamente, otros dos integrantes del grupo entraron al agua con la misma intención. Se presume que entre los fallecidos se encuentra el nadador inicial, además de dos parejas de padres.

Las autoridades precisaron que no difundirán la identidad de las víctimas hasta completar la notificación a sus familiares. Por su parte, dos niños menores de 10 años que presenciaron el hecho quedaron en custodia temporal de los servicios sociales. La Oficina del Sheriff mantiene las indagatorias abiertas para esclarecer los detalles de lo sucedido.

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