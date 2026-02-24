(Entrevista en audio) Claire Valdez sobre escaño de NYC que ocupa Nydia Velázquez: “Las primarias son saludables”

NUEVA YORK – Claire Valdez, la asambleísta de Nueva York que busca ocupar el escaño por el distrito 7 que actualmente corresponde a Nydia Velázquez en el Congreso, dijo estar orgullosa del respaldo que recibió del alcalde Zohran Mamdani a su campaña e insistió en que las primarias son “saludables” para el Partido Demócrata.

En entrevista exclusiva con El Diario, Valdez, quien representa el distrito 37 que incluye Long Island City, Sunnyside, Woodside, Maspeth y Ridgewood, argumentó que, desde la Asamblea Estatal, lleva movilizándose junto a Mamdani para, entre otras cosas, empoderar a la clase trabajadora.

“Yo estoy muy agradecida de tener el apoyo del alcalde. Nosotros pudimos organizarnos juntos en Albany y él fue una de las personas que me motivó a correr para la Asamblea cuando estaba pensando en tomar la decisión”, declaró Valdez, quien cuenta con doble nacionalidad de la Nación Pueblo Ysleta del Sur en Texas y la estadounidense.

La legisladora, quien asumió el cargo en enero del año pasado, destacó su trabajo en los comités de UAW Local 2110, para responder a las necesidades de los trabajadores de la Universidad de Columbia, como parte de su bagaje.

En respuesta al debate por las divisiones entre demócratas a raíz del apoyo de Mamdani a su candidatura y no a la de Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn, Valdez recalcó que las primarias son “importantes” y “saludables”.

“Yo creo que las primarias democráticas son saludables. Yo creo que es importante para nosotros llevar nuestro caso a los votantes sobre nuestras respectivas experiencias, nuestras visiones para el futuro; conectar con los votantes de nuestro distrito sobre los asuntos que importan en sus vidas. Esto se va resolver en los próximos meses. Y yo estoy muy emocionada de llevar una campaña grande y enérgica. Ya hemos tocado en 12,000 puertas hasta el momento en esta campaña y esperamos tocar en muchas, muchas más antes de que se hagan las cosas, así que nosotros expondremos nuestro caso en los votantes”, afirmó la socialista demócrata.

La política, quien creció en el referido estado y se mudó a Nueva York, también manifestó estar muy entusiasmada con el endoso por parte de Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA), entidad en la que ha sido líder por varios años.

A continuación la primera parte de la entrevista exclusiva de El Diario a Claire Valdez:

El Diario (ED): Vamos a empezar por la pregunta simple, pero a mi juicio mandatoria, ¿cuándo y por qué usted decidió correr por el escaño congresional del distrito 7 de Nueva York?”

Claire Valdez (CV): “Yo decidí correr en parte porque me lo pidieron. Yo vengo del movimiento obrero. Antes de entrar a la Asamblea Estatal, yo fui miembro de UAW Local 2110 (The United Auto Workers). Trabajé en Columbia University. Esa fue mi introducción a la política; de cómo la gente ordinaria se organiza junta para cambiar sus espacios de trabajo, sus vidas, las de sus colegas. Yo estaba muy involucrada con mi unión. Yo estuve en el comité de negociación; yo dirigí la unidad sindical; estuve hombro con hombro con mis colegas manejando quejas y arbitraje, en reuniones disciplinarias. Realmente, fue una instrucción sobre cómo responder al poder y cómo crearlo con tus colegas. Esa fue la razón por la que corrí para la Asamblea en el 2024 y esa es exactamente la misma pelea que quiero llevar a Washington D.C. ahora con esta carrera congresional, poniendo a la gente trabajadora en el corazón de nuestra agenda para luchar por asuntos como cuidado de salud universal, vivienda asequible, por la abolición de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y asegurarnos que cualquier trabajador que quiera organizar una unión tenga los recursos y la habilidad de hacerlo”

ED: “¿Por qué usted cree que puede ser mejor congresista que Antonio Reynoso o Julie Won?, porque ellos también se han pronunciado sobre esos asuntos y argumentan que han trabajado para adelantarlos. ¿Por qué usted entiende que es la mejor opción para el Congreso?”

CV: “Primero, yo creo que mi experiencia en el movimiento obrero me moldea, así que yo sé muy íntimamente lo que es estar lado a lado con mis colegas y trabajar por las cosas que se merecen. Trabajar con una poderosa institución como Columbia University, que es muy decidida en mantener sus salarios bajos y muchas veces no negocian de buena fe. Fue una tremenda organización con colegas con muchas diferencias políticas, muchas diferencias. Así que es pelear por los neoyorquinos, principalmente, mujeres de color. En mi unión eran y son unos 500 …Los empleados peor pagados en Columbia. Podemos hablar de cajeros, personal de refectorios, asistentes administrativos como era yo. (Es) enfrentarse a una institución realmente grande…Mi experiencia organizando para democratizar UAW…Todas esas son cosas que yo puedo traer a la mesa muy distintivas que es la experiencia que traigo”

ED: “Quiero hablar un poco sobre el endoso del alcalde Mamdani a su aspiración política. ¿Usted cree que con su apoyo tiene más probabilidades de prevalecer en primarias?”

CV: “Yo estoy muy agradecida de tener el apoyo del alcalde. Nosotros pudimos organizarnos juntos en Albany, y él fue una de las personas que me motivó a correr para la Asamblea cuando estaba pensando en tomar la decisión. Una de las cosas que él dijo que fue muy convincente para mí fue cómo podíamos usar nuestras oficinas más allá de para pasar legislación. Nosotros podemos usar nuestras oficinas para organizar nuestras comunidades, ayudar a la gente a conectar con uniones de inquilinos y quiénes estén interesados en organizar sus espacios de trabajo, conectar los recursos ahí para realmente empoderar a nuestra gente y las oficinas serían instrumentos para hacer exactamente ese trabajo. La victoria del alcalde el año pasado en las primarias en el distrito 7 de Nueva York fue realmente imponente juntó a un amplio sector del electorado que previamente no había votado o que pudo haber votado por Donald Trump en la elección presidencial. Y él hizo eso al realmente centrarse en la agenda de asequibilidad y hablando de las cosas que le importan a la gente, el costo del cuidado infantil, el costo de transporte, vivienda, y él prevaleció, y yo creo que de una manera sorprendente. Yo creo que muchos de nosotros estábamos sorprendidos, así que yo estoy agradecida de tener su apoyo y yo creo que esto es un distrito que busca el tipo de políticas que él, yo y nuestro movimiento representan”

“Yo creo que las primarias democráticas son saludables”

ED: “Como sabe, por el otro lado, el endoso de Mamdani a su campaña ha provocado divisiones dentro del Partido Demócrata. ¿A usted no le preocupa lo que esto pueda significar para el Partido a largo plazo?”

CV: “Yo creo que las primarias democráticas son saludables. Yo creo que es importante para nosotros llevar nuestro caso a los votantes sobre nuestras respectivas experiencias, nuestras visiones para el futuro; conectar con los votantes de nuestro distrito sobre los asuntos que importan en sus vidas. Esto se va resolver en los próximos meses. Y yo estoy muy emocionada de llevar una campaña grande y enérgica. Ya hemos tocado 12,000 puertas hasta el momento en esta campaña y esperamos tocar en muchas, muchas más antes de que se hagan las cosas, así que nosotros expondremos nuestro caso a los votantes”

ED: “Yo le hago esto pregunta porque, me imagino que usted leyó el artículo (periodístico). Nydia Velázquez dijo que el endoso de Mamdani a su campaña crearía fracturas en el Partido. Por eso es que insisto en esta pregunta”

CV: “Y yo entiendo eso. Desde mi perspectiva, yo estoy comprometida en que, no importa lo que pase en esta carrera, yo creo que todos tenemos una responsabilidad de mantener junta la coalición progresista, que no solo eligió a Mamdani, pero que ha creado poder real en el distrito 7. Hay un largo historial de organización en este distrito en contra de los caseros malos, jefes corporativos, y esos son enemigos reales que compartimos y que podemos combatir juntos, y eso es lo que yo estoy comprometida a hacer independientemente del resultado, porque al final del día nosotros tenemos increíbles retos en la ciudad de NY, el estado y en Estados Unidos, y eso va a requerir a todos alinearnos juntos…Nosotros tenemos una primaria demócrata y yo creo que eso es importante para la democracia”

“Estoy muy orgullosa de contar con el respaldo del alcalde en esta campaña”

ED: “Nosotros entrevistamos a Reynoso y vamos a entrevistar a Won también, y, entre otras cosas, él dijo estar decepcionado porque él esperaba el apoyo del alcalde. Él dijo que el alcalde no consideró la opinión de otros líderes del Partido como Velázquez. ¿Cuál es su reacción a esa declaración?”

CV: “Yo estoy muy orgullosa de contar con el respaldo del alcalde en esta campaña. Como dije, llevamos organizándonos juntos desde hace un buen tiempo…Así que estoy realmente emocionada de tener en su apoyo en esta carrera. Yo creo que la congresista tiene todo el derecho de hacer un endoso. Yo le tengo todo el respeto a ella, con más de 30 años de experiencia representando este distrito y luchando por la gente trabajadora, inmigrantes, pequeños negocios. Yo creo que la gente es libre de hacer endosos y determinaciones sobre a quién van a apoyar, y, como dije, se lo vamos a dejar a los votantes hacer la decisión”

ED: “¿Usted ha hablado con la congresista?, le pregunto esto porque es gran parte del debate que rodea esta contienda. Si no lo ha hecho, ¿planea hablar con ella?”

CV: “Yo no he podido hablar con la congresista. Ella tiene todo el derecho de hacer su endoso en esta carrera, pero yo espero seguir teniendo conversaciones a medida que esto avance. No importa lo que pase en esta primaria, yo creo que nos compete a todos trabajar para traer de vuelta a toas las partes y enfocarnos en ganar una elección general y gobernar con una mayoría real progresista y coalición más allá de esto. Ese es el compromiso que yo estoy haciendo en esta carrera”

Emocionada con endoso de NYC-DSA

ED: “El hecho de que el Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA) endosó su campaña, ¿qué significa para usted y cuánto más impulso puede darle?”

CV: “Significa mucho para mí. Yo he sido miembro de DSA por más de 7 años ya, y yo he sido parte de muchas diferentes campañas por candidatos socialistas del estado, para campañas como ‘Tax The Rich’ (Impuestos a los ricos) que esta activa a nivel estatal ahora mismo. Yo he estado en el liderato de la organización ayudando a ingresar a más personas y hacerla crecer alrededor de NYC, así que significa un mundo para mí tener el apoyo de mi organización. Ahora somos más que nunca. Hubo tanta energía después de la elección del alcalde el año pasado, mucha gente fue traída al proceso político y algunos por primera vez. Eso es algo que es muy emocionante para mí, construir nuestra democracia, crecer nuestro electorado, no solo para el DSA, sino para una plataforma progresista, así que, como te dije, nosotros hemos tocado más de 12,000 puertas y tenemos unos 700 voluntarios, algunos son universitarios, pero no todos. Y yo creo que de lo que yo estoy realmente emocionada es de que sea una campaña que traiga a la mayor cantidad de gente posible que desarrolle nuevos líderes y que introduzca a la gente a la idea de que ellos pueden tocar puertas y hablar con los vecinos de las cosas que les importan en la vida…Eso fue lo que me trajo al DSA y lo que quiero seguir construyendo”

“Es muy posible que los demócratas tomen de vuelta la Cámara de Representantes”

ED: “¿Qué piensa de la gente que dice que esta es una contienda entre los socialistas y los que no lo son?”

CV: “Yo pienso que esto va a ser una campaña realmente sobre lo que queremos ver que haga el Partido Demócrata en el futuro. Este es un año en el que es muy posible que los demócratas tomen de vuelta la Cámara de Representantes. Yo estoy muy esperanzada en que eso ocurra. Y este siendo uno de los distritos sino el más progresista del país, nosotros tenemos la habilidad de establecer el tono sobre lo que vamos a luchar. Y yo estoy muy comprometida en construir el movimiento laboral para hacer las uniones en EE.UU. y en NY altamente densas, porque yo he visto cómo el movimiento laboral ha estado en primera línea peleando contra la Administración Trump. Lo que tenemos que pelear no es solo contra Trump, sino por las condiciones que hicieron que creciera su Administración fascista, y eso significa atender la desigualdad de ingresos, las desigualdades en el cuidado de salud, y traer de vuelta a la gente que tal vez votó por Trump en el pasado. Esas son las cosas que son realmente importantes y esenciales en nuestra agenda. Así que esta carrera para mí es sobre estas cosas”

ED: “Algunos reportes sobre esta contienda destacan su supuesta falta de experiencia porque solo ha estado un año en la Asamblea Estatal. ¿Qué tiene que decir a eso y cómo su trabajo como asambleísta la ha preparado para esta campaña?”

CV: “Yo comparto las mismas experiencias que mucha gente en el distrito 7 tiene. Yo soy una trabajadora; yo soy una inquilina; yo soy una transeúnte; yo tomo el tren todo el tiempo. Yo experimento la ciudad como mucha gente en el distrito 7 la experimenta, como una que es increíblemente cara, en la que la libertad está limitada por el tiempo que tenemos que pasar en el trabajo y cuánto dinero gastamos en cuidado infantil, cuidado de salud, y esas son experiencias que la gente quiere ver reflejadas en sus líderes. En la Asamblea yo me siento muy orgullosa de haberme organizado con mis colegas para campañas como ‘Tax The Rich’, lograr cuidado infantil universal, para hacer nuestro programa de seguro por desempleo mejor. Yo me he estado organizando para proteger a empleados en universidades, ‘deliveristas’, que enfrentan condiciones laborales realmente difíciles y necesitan grandes protecciones. Yo realmente he estado trabajando para proteger a los trabajadores más vulnerables de nuestra economía. Esas son las cosas de las que yo me siento orgullosa y sobre las que yo espero estar trabajando, esperemos, que como miembro del Congreso”

ED: “¿Qué políticas, propuestas e ideas comparte con sus oponentes y cuáles la hacen diferente?, porque la propuesta de abolir ICE, por ejemplo, es una que comparte, pero, ¿cuáles otras?”

CV: “Yo creo que entre los candidatos hay consenso y en gran parte del distrito 7 de que hay que abolir a ICE; cuidado de salud universal y ‘Medicare for all’ (Medicare para todos). Estamos de acuerdo en que necesitamos más vivienda asequible permanente, así que esas son las cosas buenas que nosotros compartimos, y refleja la naturaleza política de este distrito, eso es lo mínimo por lo que debemos correr. Desde mi perspectiva, de las cosas que yo estoy más enfocada en esta campaña es sobre los derechos de los trabajadores; llevar a que los trabajadores creen sus propias uniones. Hay una legislación que se llama el PRO Act (Protecting the Right to Organize Act) de la que estoy muy emocionada. Yo apoyo el ‘Green New Deal’, que ayudaría a una transición verde, pero también a los trabajadores en la transición, pero también alivio para los trabajadores unionados…”

ED: “En cuanto a asequibilidad, que es otro de los asuntos que es central y esencial en su plataforma, si usted alcanza la meta de llegar al Congreso, ¿cómo piensa ser la voz de los inquilinos?”

CV: “Hay una pieza legislativa de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), ‘Homes Act’, que no solo traerá más financiamiento para desarrollo de vivienda y hay varios desarrollos en el distrito que necesitan reparación, pero también revoca ‘Faircloth Amendment’, que ha restringido nuestra habilidad para desarrollar más vivienda pública en EE.UU. e impulsaría el desarrollo de vivienda social. Sería eso: vivienda que sea permanentemente asequible, que sea manejada de manera democrática por los inquilinos que vivan allí y protegida de la influencia del mercado, y estas son modelos que existen en partes de EE.UU. y en ciudades como Viena y Barcelona”

En la segunda parte de la entrevista de El Diario a Claire Valdez, la aspirante al Congreso habla sobre la posición que tendrán los asuntos de Puerto Rico en su agenda de alcanzar su meta.

Sigue leyendo:

(Entrevista en video) Antonio Reynoso sobre contienda por escaño que deja Nydia Velázquez: “Yo soy el que ha hecho el trabajo”

Congresista boricua Nydia Velázquez endosa a Antonio Reynoso para escaño por el distrito 7 de NY

(VIDEO) Zohran Mamdani en la conferencia SOMOS: “Puerto Rico no se vende”

¿Quién reemplazará a Mamdani en la Asamblea estatal de Nueva York por Queens cuando asuma la alcaldía?





