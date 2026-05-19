El centro del plan de Antonio Reynoso para Puerto Rico de llegar al Congreso: autodeterminación, LUMA y la salida de la Junta

NUEVA YORK – La agenda puertorriqueña que Antonio Reynoso, precandidato congresional por el distrito 7 de Nueva York, presentó este lunes, centrada en un proceso de autodeterminación para la isla, responde al insumo de grupos de boricuas dentro y fuera de la isla, afirmó el político.

De la mano de la congresista de origen puertorriqueño, Nydia Velázquez, el todavía presidente del condado de Brooklyn detalló lo que será el foco de su trabajo en cuanto a los temas de Puerto Rico en caso de prevalecer en la contienda y llegar al Congreso.

Una de las principales prioridades de Reynoso será impulsar legislación que ayude a resolver el problema del estatus de Puerto Rico, territorio de Estados Unidos desde hace casi 130 años.

“Las políticas que hemos traído hoy son comprensivas y hablan de asuntos muy importantes en Puerto Rico que todo candidato o miembro del Congreso debe estar apoyando. La razón por la que estas políticas son tan comprensivas, pensadas y significativas es porque Puerto Rico las juntó. Tenemos puertorriqueños de la diáspora, puertorriqueños en la isla…Yo soy solo un agente, un ‘boombox’, megáfono, para la gente de Puerto Rico”, expuso el dominicano desde AM:PM GALLERY, en Williamsburg, no muy lejos de donde se crió.

“Puerto Rico está batallando, está batallando. Es una batalla real. Pero, ahora mismo, los líderes que están a cargo o que son capaces de ayudar a Puerto Rico se preocupan más por capitalistas de inversión de riesgo y no mucho por la gente de Puerto Rico”, argumentó Reynoso.

El también exconcejal de Brooklyn resaltó la importancia de que otras comunidades hispanas en la Gran Manzana reconozcan que, como pioneros de la migración a la ciudad, los boricuas sentaron las bases para que otras que llegaron más adelante, como la dominicana, se beneficiaran con empleos y programas educativos extracurriculares.

“No tenemos que ser puertorriqueños para ayudar a los puertorriqueños”, consideró. “Es hora de que líderes que no son de Puerto Rico se levanten y peleen”, emplazó el político.

“Los beneficios que los dominicanos pudieron obtener cuando empezaron a llegar en los 70 para adelante están porque hubo una fundación por parte de los puertorriqueños aquí en el Sur de Williamsburg”, recalcó Reynoso, quien creció en Los Sures.

“Mis padres de beneficiaron como resultado de las dificultades y las batallas que enfrentaron los puertorriqueños. Ellos sentaron las bases para que yo pudiera estar aquí hoy”, puntualizó.

El plan de Reynoso, de lograr su meta de llegar a Washington D.C., incluye la reintroducción de la llamada “Ley de Autodeterminación de Puerto Rico” (Puerto Rico Self-Determination Act), legislación que Velázquez radicó en la Cámara de Representantes junto a la también boricua de NY Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) en el 2021.

Puerto Rico policy roll out in Williamsburg! 🇵🇷 https://t.co/EHgNMo3Trr — Antonio Reynoso (@ReynosoBrooklyn) May 18, 2026

La legislación, que no avanzó en el trámite legislativo, disponía para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico convocara una convención sobre el estatus político del territorio.

La propuesta establecía la elección de delegados que compondrían la asamblea y una Comisión Bilateral de Negociación del Congreso para asesorar y consultar a los delegados de la convención.

El organismo debía discutir opciones de autodeterminación para que el pueblo votara en un referéndum.

La medida antecedió la presentación de la “Ley de Estatus de Puerto Rico” (Puerto Rico Status Act) para un plebiscito avalado por las autoridades federales entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.

Esa legislación, impulsada por Velázquez y la entonces comisionada residente Jenniffer González, fue aprobada en la Cámara Baja en el 2022.

Sin embargo, no fue evaluada en el Senado.

Power 4 Puerto Rico, la coalición de organizaciones progresistas en la diáspora que se sumó a la conferencia de prensa ayer, se ha pronunciado a favor de dicho proyecto de ley en varias ocasiones.

Otro tema clave en la agenda de Reynoso es la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) impuesta por el Congreso en el 2016 para administrar las finanzas de la isla y reestructurar su deuda pública.

Los activistas también abogan en el Congreso por ponerle fecha final a la salida de la Junta o la abolición de la misma, otra de las prioridades de Reynoso. A esos fines, en marzo pasado, los representantes demócratas Darren Soto y Raja Krishnamoorthi, presentaron ‘‘Puerto Rican People’s Power Restoration Act’’ (Ley de Restauración del Poder del Pueblo Puertorriqueño). La legislación busca enmendar la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) bajo la que se creó la Junta para la terminación de sus labores en la isla bajo ciertas circunstancias, y para otros fines.

El tema energético es también esencial en el plan develado por Reynoso y sus simpatizantes.

En específico, el demócrata adelantó su intención de investigar a LUMA Energy, compañía privada que maneja los activos de transmisión y distribución en la isla desde el 2021.

“Pueden encontrar la historia cada día sobre las dificultades de los puertorriqueños en la isla y la falta de rendición de cuentas y apoyo por parte del gobierno federal”, indicó sobre el asunto de la crisis energética

“Tenemos un sistema de electricidad que provoca apagones por meses para el que se le asignó miles de millones de dólares a una compañía privada sin rendición de cuentas de lo que han hecho con ese dinero”, añadió.

Un cuarto tema importante en la propuesta del precandidato es cerrar la laguna fiscal de la Ley 22 o Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, que facilita que estadounidenses con residencia en Puerto Rico evadaen impuestos federales, según investiga el IRS (Servicio de Rentas Internas).

Durante la conferencia, Velázquez catalogó el momento como significativo, ya que fue difícil anunciar su retiro.

“Hoy yo tengo la certeza y la paz mental que Antonio continuará peleando por el distrito y por Puerto Rico”, expresó

“Para todo estadounidense y oficial electo en el Congreso, Puerto Rico es su responsabilidad”, afirmó Velázquez. “En un momento en que Puerto Rico enfrenta enormes retos políticos, económicos y medioambientales, necesitamos un liderato en el Congreso que entiendan tanto la responsabilidad y la urgencia de estas luchas”.

La congresista, que lleva más de 30 años en la legislatura federal, resaltó los aportes de la comunidad boricua en distritos como el que Reynoso busca representar.

“Este distrito ha sido por mucho tiempo hogar de una de las comunidades boricuas más vibrantes en el país. Por generaciones, los puertorriqueños aquí se han mantenido profundamente conectados a la isla, su futuro y su gente. Ellos merecen un representante que entienda lo que toma y que esté dispuesto a pelear por Puerto Rico”, declaró.

“Antonio entiende una verdad fundamental que demasiados en Washington ignoran: el Congreso tiene poderes plenarios sobre el futuro de Puerto Rico. Bajo la Constitución de Estados Unidos, el Congreso mantiene la autoridad final sobre el estatus de Puerto Rico y gobernanza. Eso significa que los miembros del Congreso no tienen el lujo de ignorar el asunto del estatus. Ellos tienen un deber constitucional de involucrarse con ellos”, recordó la representante de origen boricua.

A juicio de Velázquez, Reynoso es el único candidato que entiende que tener una agenda para Puerto Rico es una obligación moral y no una opción.

Erica González, directora ejecutiva de Power 4 Puerto Rico, manifestó que los boricuas han estado “aquí en esta comunidad (Los Sures) por generaciones como trabajadores de fábricas, bodegueros”.

“Lo más importante de ser un líder es la consistencia y eso es lo que he visto de Antonio en muchos años”, reconoció.

González coincidió en que temas como el estatus territorial que afecta diariamente a los puertorriqueños deben estar en el radar de todo el que crea en los derechos humanos.

“El colonialismo y el derecho a la autodeterminación no son solamente asuntos de Puerto Rico, son asuntos que le deben importar a todo el que crea en la justicia y los derechos humanos”, dijo.

Describió la plataforma de Reynoso sobre Puerto Rico como una de las más sustanciosas de un aspirante congresional en años, lo que demuestra que “tiene el oído en tierra”.

“Es la plataforma que cualquier miembro actual en el Congreso o potencial debería abogar por”, consideró la portavoz de la coalición.

“Es el tipo de plataforma a la que se debe respetar y mostrar compromiso”, añadió.

Puerto Rico es un territorio de EE.UU., lo que significa que no cuenta con representación plena en el Congreso. Aunque los residentes en la isla escogen a un comisionado residente cada cuatro años, los poderes de este funcionario a nivel federal son limitados. Por ejemplo, un comisionado residente no puede votar en el pleno de la Cámara de Representantes sobre proyectos de ley que podrían impactar la cotidianidad de los boricuas.

Los puertorriqueños en el archipiélago tampoco pueden votar en elecciones federales o por el presidente de EE.UU.

Para adelantar legislación y políticas públicas a favor de los residentes en la isla se requiere que más líderes del Congreso se sumen a los esfuerzos, promuevan y voten a favor de medidas en beneficiario de los boricuas. En la mayoría de los casos han sido legisladores de origen boricua los que han encabezado estas luchas, aún cuando no residen en la isla.

Aparte de Velázquez y miembros de Power 4 Puerto Rico, al evento se presentó la actriz Rosie Pérez, representantes de Churches United for Fair Housing Action y de El Puente, entre otras entidades.

Reynoso se enfrenta en primarias por el distrito 7, que comprende zonas de Brooklyn y Queens, a Claire Valdez, asambleísta estatal de Queens a la que endosó el alcalde Zohran Mamdani y el senador Bernie Sanders. Julie Won, concejal de Queens, es la tercera candidata en la contienda primarista, a quien han endosado líderes como el senador federal de Nueva Jersey, Andy Kim (D-NJ) y las congresistas Marilyn Strickland (D-WA) y Jill Tokuda, de Washinton y Hawaii, respectivamente.

Velázquez endosó a Reynoso en enero pasado. También fue apoyado por Letitia James, fiscal general de NY.

Desde que inició su campaña, el líder se ha referido en varias ocasiones a los temas de Puerto Rico.

Por ejemplo, en diciembre del año pasado en una publicación en redes sociales, Reynoso se refirió a Puerto Rico al anunciar que, de llegar al Congreso, presentará legislación para una Asamblea de Estatus similar a la que impulsó Velázquez.

“Puerto Rico ha sido privado de sus derechos básicos y de su autodeterminación durante demasiado tiempo. En el Congreso, volveré a presentar el proyecto de ley de autodeterminación de Puerto Rico de la representante Velázquez y apoyaré a los puertorriqueños en su derecho a elegir su propio futuro”, compartió por la red social X el 11 de diciembre.

En las pasadas semanas, el aspirante ha intensificado su campaña con referencias a la importancia de atender los asuntos del territorio.

El 13 de mayo, Reynoso compartió un video en la referida red en el que “Toñita”, reconocida organizadora comunitaria de Williamsburg, lo endosa en la carrera.

Para decenas de boricuas, Toñita, cuyo nombre de pila es María Antonia Cay, es una figura esencial para entender a la diáspora boricua en condados como Brooklyn.

Aunque las otras dos candidatas a la posición han expresado a El Diario que Puerto Rico formará parte de su agenda de llegar a Washington D.C., Reynoso es el primero que presenta un plan centrado en Puerto Rico y la diáspora.

Brooklyn es el segundo condado con más boricuas en NYC, precedido por El Bronx. Más de 138,000 boricuas residen en Brooklyn y casi 240,000 en el “Condado de la Salsa”, de acuerdo con datos del censo.

Brooklyn cuenta con una vasta historia puertorriqueña que se remonta a principios del siglo pasado.

En una entrevista exclusiva con El Diario en febrero pasado, Reynoso dijo que el distrito 7 no se podía ganar sin el apoyo de los puertorriqueños.

Otros temas en la agenda de Reynoso para Puerto Rico:

• Combatir enérgicamente a los fondos de cobertura y la especulación inmobiliaria corporativa

• Oponerse al megaproyecto de desarrollo propuesto “Esencia”

Construyendo el futuro de la infraestructura económica y energética de Puerto Rico

• Ampliar las iniciativas de soberanía alimentaria y resiliencia ante desastres

• Invertir en energías renovables e infraestructura moderna

La crisis de salud y el “precipicio” de Medicaid en Puerto Rico

• Evitar el “precipicio” de financiamiento de Medicaid

• Ampliar la paridad en el financiamiento de la atención médica a largo plazo

• Proteger a los hospitales y el acceso a la atención médica

Rendición de cuentas corporativa y freno a los fondos buitre

• Combatir enérgicamente a los fondos de cobertura depredadores

• Apoyar reformas para detener la explotación financiera de Puerto Rico

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