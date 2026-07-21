Comité del Senado aprueba nominación de Jay Clayton para dirigir la Inteligencia Nacional

El Comité de Inteligencia del Senado aprobó este martes la nominación de Jay Clayton, candidato del presidente Donald Trump para dirigir las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en una votación dividida por líneas partidistas.

La decisión, que terminó con un resultado de 9-8, abre el camino para que el pleno del Senado vote la confirmación de Clayton, posiblemente la próxima semana. La votación se realizó a puerta cerrada, como es habitual en este comité, y todos los demócratas del panel votaron en contra del nominado, según una persona anónima familiarizada con el proceso citada por The Associated Press.

Clayton, quien fue fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, recibió inicialmente señales de apoyo de algunos demócratas, pero su postura durante una audiencia de confirmación la semana pasada generó un rechazo dentro del partido.

Durante la audiencia, Clayton se negó en varias ocasiones a afirmar de manera directa que el expresidente Joe Biden ganó las elecciones de 2020, aunque aseguró que los resultados fueron “certificados” a favor del demócrata.

El senador Mark Warner, demócrata por Virginia y miembro de mayor rango del comité, dijo al finalizar la audiencia que estaba “profundamente decepcionado” con Clayton, a pesar de haber trabajado anteriormente con él.

“Quiero a alguien en este puesto que sea un factor de moderación, no un agitador”, afirmó Warner después de la votación del martes.

La reacción demócrata contra Clayton ocurre mientras Trump ha vuelto a centrar parte de su discurso político en las elecciones de 2020, que perdió frente a Biden. La semana pasada, el presidente republicano pronunció un discurso desde la Casa Blanca en el que volvió a cuestionar esos comicios y difundió afirmaciones desacreditadas sobre el resultado electoral.

Clayton aseguró ante los senadores que no tuvo participación en ese discurso, pero evitó declarar explícitamente que Biden había ganado, una respuesta que aumentó las dudas de algunos legisladores demócratas sobre su capacidad para liderar la comunidad de inteligencia.

Republicanos buscan una rápida confirmación

Los republicanos del Senado han expresado su intención de confirmar rápidamente a Clayton, en medio de preocupaciones de legisladores de ambos partidos sobre la dirección interina de las agencias de inteligencia.

El cargo está ocupado actualmente por Bill Pulte, quien asumió de manera temporal tras la renuncia de Tulsi Gabbard el mes pasado.

Algunos senadores, indicó la agencia de noticias, han cuestionado que Pulte no cuenta con experiencia conocida en inteligencia y recordaron que, antes de llegar al puesto, se desempeñó como regulador federal de vivienda, donde investigó a supuestos adversarios políticos de Trump.

Los republicanos esperaban confirmar a Clayton en junio para evitar que Pulte asumiera como director interino, pero la nominación se retrasó antes del receso de dos semanas del Senado.

Mientras la candidatura avanza al pleno, aún no está claro si los demócratas permitirán acelerar el proceso de votación. Warner señaló que, aunque se opone a Clayton, no busca bloquear indefinidamente la confirmación.

“Estamos entre la espada y la pared” con Pulte en el cargo, dijo el senador.

Durante su audiencia, Clayton intentó destacar su experiencia en el gobierno y en asuntos de seguridad nacional para generar confianza entre senadores de ambos partidos.

“Vi de primera mano cómo un sólido aparato de seguridad nacional depende de un juicio decisivo, disciplina, integridad y una comunicación y cooperación efectivas entre las diferentes ramas del gobierno”, declaró.

“Si soy confirmado como director de Inteligencia Nacional, me comprometo a defender estos principios todos los días”, agregó.

El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, republicano por Arkansas, defendió la candidatura y afirmó que Clayton cuenta con una trayectoria marcada por la “moralidad, decencia e integridad” en sus cargos anteriores.

“Jay Clayton es un candidato altamente cualificado con una amplia experiencia en la lucha contra una gran variedad de amenazas a la seguridad nacional”, afirmó el candidato en un comunicado.

Sigue leyendo:

• Jay Clayton, actual fiscal en NY, elegido por Trump para liderar Inteligencia Nacional

• Trump nombra a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional en sustitución de Tulsi Gabbard

• Gobierno de Trump podría frenar fondo de $1,800 millones tras fallo judicial y rechazo de republicanos