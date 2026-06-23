Nuevo director interino de inteligencia nacional inició ola de despidos en la agencia, según informes

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) inició un proceso de reducción de personal tras la llegada de su nuevo director interino, Bill Pulte, de acuerdo con fuentes cercanas al organismo, que precisaron que el plan ya está en ejecución.

El plan operativo ejecutado por Pulte, recopilado por ABC News, busca la eliminación de cientos de puestos de trabajo en la entidad de inteligencia. Aunque el número exacto de empleados despedidos no se ha precisado de manera oficial, los reportes iniciales obtenidos por el medio señalan que el Centro Nacional Antiterrorista figura como una de las áreas más afectadas por la reestructuración.

La Casa Blanca evitó emitir declaraciones al respecto, y remitió las consultas informativas a la ODNI, que tampoco ha respondido formalmente. Sin embargo, el presidente Donald Trump hizo referencia a una declaración previa en sus redes sociales, donde detalló que solicitó a Pulte que “ejecutara la reducción inmediata y necesaria de personal en la oficina”.

Decisiones de la administración federal

Asimismo, el republicano sostuvo que la ODNI ha sido “excesivamente grande durante demasiado tiempo”, y respaldó la disminución presupuestaria y de plazas. En declaraciones a The Wall Street Journal, Trump manifestó su intención de que Pulte “inicie el proceso” de despidos, aprovechando la flexibilidad administrativa de su condición de director interino.

Paralelamente, la nominación de Jay Clayton para liderar permanentemente la agencia se encuentra paralizada. La Casa Blanca notificó que el proceso de confirmación de Clayton no avanzará en el Senado hasta que se ratifique a Jamie McDonald como su reemplazo en la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Antecedentes del director interino

Bill Pulte asumió formalmente las funciones directivas el pasado viernes. Su trayectoria previa en la administración pública incluye la apertura de investigaciones por presunto fraude hipotecario y abuso de poder contra figuras políticas como la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook; la fiscal general de Nueva York, Letitia James; el senador Adam Schiff y el exdiputado Eric Swalwell, quienes han rechazado los cargos.

El nombramiento coincidió además con la derogación del artículo 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

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