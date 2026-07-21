Harry Styles canceló su concierto en Brasil por “problemas de salud” de un miembro del equipo

El cantante Harry Styles se vio obligado a cancelar su concierto en São Paulo, Brasil, debido a un problema de salud que afectó a un miembro de su equipo.

El artista británico se encuentra en medio de su residencia de cuatro días en MorumBIS de São Paulo como parte de su gira Together, Together. El representante del artista dijo a People que el concierto fue cancelado.

“El concierto de Harry Styles del martes 21 de julio de 2026 en MorumBIS ha sido cancelado debido a una enfermedad de un miembro del equipo de gira”, dijo.

El representante informó sobre el proceso de devolución de boletos y aseguró que el concierto previsto para el viernes 24 de julio se realizará según lo programado. También existirá la posibilidad de que quienes compraron boletos para el concierto cancelado de este martes puedan comprar boletos para el concierto del viernes.

“Hemos trabajado con el recinto para poner a la venta la mayor cantidad de entradas posible para el concierto del viernes. Pero tengan en cuenta que la disponibilidad es extremadamente limitada”, compartió el representante de Styles.

La cancelación de este concierto llega días después de que el cantante causó preocupación entre sus fans al desplomarse en el escenario. Durante uno de sus conciertos en el estadio de Wembley, Harry Styles intentó hacer su famoso truco de la “ballena”, que consiste en lanzar un chorro de agua con la boca al aire.

Sin embargo, Styles se ahogó con el agua y se desplomó en el piso del escenario mientras tosía, tratando de recuperar la respiración. Durante 17 segundos el artista estuvo tratando de recuperar el aliento y luego se reincorporó sin mayor consecuencia.

Este incidente no impidió que Harry Styles batiera récord con su serie de conciertos en Wembley. Luego de ofrecer 12 conciertos en ese recinto, Harry Styles logró un récord Guinness al convertirse en el artista con más presentaciones seguidas en ese recinto, rompiendo una marca que hasta ahora pertenecía a Coldplay.

El exintegrante de One Direction se encuentra en medio de su residencia mundial “Together, Together” en apoyo de su último álbum, “Kiss All the Time. Disco Occasionally”. El artista ofrecerá 50 conciertos en siete ciudades, entre ellas Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.

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