Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron tras ocho meses de relación

El cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz se comprometieron tras ocho meses de relación, según informaron medios como Page Six y People.

La noticia del compromiso fue confirmada por Page Six y una fuente aseguró que la pareja está totalmente enamorada. “Está completamente prendado. Saltaría por un precipicio por ella”, dijo la fuente.

Harry Styles y Zoë Kravitz desataron rumores de compromiso durante el fin de semana cuando se vio a la actriz luciendo un brillante anillo de diamantes. De acuerdo con PEOPLE, la pareja habría confirmado su compromiso a un grupo reducido de amigos y familiares.

De acuerdo con Page Six, el anillo de compromiso que el ganador del Grammy le dio a Kravitz podría valer más de $500.000 dólares.

La pareja de artistas fue vinculada sentimentalmente por primera vez en agosto de 2025, cuando fueron vistos caminando tomados de la mano en Roma, Italia, y ese mismo mes fueron vistos besándose en Londres.

En ese momento, Kravitz estaba en su gira de promoción de “Caught Stealing” y una fuente dijo a PEOPLE que el exintegrante de One Direction estaba pasando tiempo con la actriz.

Aunque la pareja ha tratado de mantener un perfil bajo, se han dejado fotografiar mientras pasean por las calles de Brooklyn. Incluso han asistido juntos a eventos como la fiesta posterior a “Saturday Night Live”, después de que Styles fuera el presentador, en marzo de 2026.

Según dijo una fuente a PEOPLE, la pareja ha priorizado el tiempo juntos a pesar de que sus apretadas agendas no siempre coinciden. De acuerdo con una fuente citada por PEOPLE, Kravitz planea unirse a Styles en su próxima gira mundial de residencias Together, Together, la cual apoyará su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally .

Zoe Kravitz estuvo comprometida con el actor Channing Tatum, con quien comenzó a salir en agosto de 2021. La pareja se comprometió en 2023, pero terminaron en 2024. Por su parte, el cantante de “Watermelon Sugar” ha salido con Taylor Russell, Olivia Wilde, Kendall Jenner y Taylor Swift.

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