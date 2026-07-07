Harry Styles hace historia con un récord Guinness en Wembley

No hizo falta esperar al cierre de la gira para confirmar que Harry Styles ya había escrito una nueva página en su carrera. El artista británico recibió un récord Guinness después de completar una residencia histórica en el Estadio Wembley, un escenario que lo vio reunir a miles de personas a lo largo de casi un mes y romper una marca que hasta ahora pertenecía a Coldplay.

Con un total de 12 conciertos consecutivos en una misma temporada, Styles se convirtió en el artista con más presentaciones seguidas en ese recinto.

El registro superó las 10 fechas que la banda británica había establecido anteriormente y quedó certificado oficialmente por Guinness World Records.

From the first night to the twelfth.?



Tonight marks the final show of Harry Styles’ Together, Together tour at Wembley Stadium.



A record-breaking run. 12 nights we’ll never forget. Let’s make the final night one to remember. pic.twitter.com/0wxkAaoNSo — Wembley Stadium (@wembleystadium) July 4, 2026

Una residencia que quedó para la historia

El reconocimiento llegó en medio de la gira “Together, Together”, que comenzó en mayo en Ámsterdam y luego aterrizó en Londres. Entre el 12 de junio y el 4 de julio, el cantante ofreció una docena de espectáculos en Wembley, recinto con capacidad para 90,000 espectadores y una circunferencia de un kilómetro, según la información publicada en la página oficial del estadio.

El certificado fue entregado por Will Munford, adjudicador oficial de Guinness World Records. Además del reconocimiento para el intérprete, varios integrantes de su equipo también recibieron certificados conmemorativos por haber formado parte de este logro.

La cuenta oficial del Estadio Wembley destacó el récord en sus redes sociales y, al finalizar la última presentación de la residencia, el recinto iluminó el cielo con un espectáculo de fuegos artificiales para conmemorar la marca.

El recuerdo de One Direction emocionó al público

Aunque el récord acaparó buena parte de la atención, hubo un momento que conmovió profundamente a los asistentes. Harry Styles hizo una pausa para agradecer a los integrantes de One Direction, la agrupación con la que inició su camino en la música.

“Quiero agradecer a Niall, Louis, Zayn y a mi querido amigo Liam por estas noches y por todo lo que aprendí en este tiempo, por la amistad, todo… nada de esto sería posible, no estaría aquí sin vosotros. Muchas gracias”, dijo.

La ovación fue inmediata, especialmente por la mención a Liam Payne, fallecido en 2024, un recuerdo que añadió una carga emocional a una noche ya inolvidable para el cantante y sus seguidores.

Tras finalizar esta etapa en Londres, Harry Styles continuará con la gira “Together, Together” en Brasil y México. Más adelante viajará a Nueva York, donde tiene programadas 30 presentaciones en el Madison Square Garden entre agosto y octubre.

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