Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, pide la renuncia de Infantino de la FIFA

Gianni Infantino debería dimitir como jefe de la FIFA por “destruir la industria del fútbol” al expandir las competiciones internacionales, dijo el lunes el presidente de LaLiga de España, Javier Tebas.

No es la primera vez que arremete contra Infantino por la saturación del calendario y por considerar una propuesta para ampliar el Mundial masculino de 2030 de 48 a 64 equipos.

“Aumentar el número de selecciones nacionales no tiene sentido. La industria del fútbol no es solo el Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial”, declaró Tebas a La Gazzetta dello Sport.

“En mi opinión, sí, creo que su tiempo ha terminado”, dijo sobre Infantino. “Sin embargo, cuenta con el apoyo del sistema y de las federaciones, así que no hay mucho más que añadir, ¿verdad? No hay un candidato de la oposición, nadie quiere presentarse solo para perder. Este es el sistema y está podrido desde su núcleo”.

“No debería quedarse, pero no se irá. He oído a mucha gente que está en contra de Infantino. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque los que callan son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol”.

La Liga president Javier Tebas has accused Fifa of “destroying the football industry” and called for its president Gianni Infantino to quit.



“There is no opposition candidate, no one wants to present themselves to lose. This is the system, and it is a system that is sick at the? pic.twitter.com/G6GrNBBH21 — Telegraph Football (@TeleFootball) July 21, 2026

Llama a la FIFA una mentira

Las pausas de hidratación a mitad de cada tiempo se introdujeron para ayudar a los jugadores a lidiar con el calor del verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, los críticos señalan que tuvieron consecuencias imprevistas, rompiendo el ritmo del juego y dando a los entrenadores la oportunidad de cambiar tácticamente el rumbo a favor de sus equipos.

“La FIFA organiza las cosas como le place, para lo que quiere, por sus propios intereses; ciertamente no por el fútbol”, afirmó Tebas. “Las pausas de hidratación son una mentira. Las tenemos en LaLiga, pero solo cuando hace calor de verdad. Aquí, los estadios de Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire acondicionado. Era una mentira, y solo una pausa para publicidad”.

Infantino anunció en abril que se presentará a la reelección para un cuarto mandato como presidente. La votación para el periodo 2027-2031 está programada para el 18 de marzo en Marruecos.

Destrucción de la industria del fútbol

La CONMEBOL, el organismo rector del fútbol sudamericano, ha presentado una propuesta oficial para ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos. Dicha competición ya está perfilada para ser la edición más extensa de la historia, con seis países anfitriones repartidos en tres continentes.

“Es la competición nacional la que sostiene este deporte”, añadió Tebas. “Están destruyendo la industria del fútbol, que genera decenas de miles de puestos de trabajo, por un evento que dura 40 días e involucra a una minoría de jugadores”.

También criticó a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, por las nuevas pausas de hidratación implementadas en el Mundial que concluyó el domingo, así como por el descanso prolongado de 27 minutos (en lugar de los 15 habituales) durante la final en la que España derrotó a Argentina por 1-0.

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