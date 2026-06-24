Hispano doctor sin licencia se declaró culpable en muerte de mujer en cirugía de glúteos en Queens, Nueva York

Felipe Hoyos Foronda se declaró culpable de homicidio en el caso de María Peñaloza, mujer de 31 años y madre de dos niños pequeños, que sufrió un paro cardíaco en una clínica quirúrgica improvisada en el apartamento del acusado en Astoria, Queens (NYC).

La operación ilegal sucedió el 28 de marzo de 2025 y Peñaloza falleció dos semanas después. Hoyos Foronda, quien no tenía licencia para ejercer la medicina en Estados Unidos, fue detenido cuando intentaba huir a Colombia.

“El acusado, que carecía de licencia médica, realizó un procedimiento quirúrgico a la víctima en su domicilio. Durante el procedimiento, inyectó una dosis letal de anestesia a la joven madre, lo que provocó su muerte. Posteriormente se dirigió al aeropuerto JFK para eludir su responsabilidad. Ahora se ha declarado culpable de homicidio involuntario y se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión“, declaró la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

Hoyos Foronda, de 40 años, se declaró culpable este 18 de junio de homicidio involuntario, en resolución de la acusación formal. La jueza del Tribunal Supremo Ushir Pandit-Durant ordenó que comparezca nuevamente ante el tribunal el 30 de julio, cuando le espera una sentencia de entre 5 y 15 años de prisión.

Según los cargos y la investigación, Peñaloza llegó al apartamento de Hoyos Foronda en Astoria para someterse a una extracción de implantes en los glúteos. Iba acompañada de una amiga que esperó en la sala del apartamento mientras la víctima pasaba a una habitación contigua para el procedimiento.

Hoyos Foronda le administró lidocaína -un anestésico local- y solución salina mediante una jeringa. Peñaloza comenzó a marearse y sufrió un paro cardíaco. Cuando llegó el equipo de la ambulancia, Peñaloza se encontraba inconsciente en una silla médica. Fue trasladada a un hospital local, donde no presentó signos de actividad cerebral. Finalmente se le retiró el soporte vital el 11 de abril de 2025. La autopsia luego reveló que había fallecido a causa de una intoxicación por lidocaína.

La toxicidad por lidocaína es una afección que se produce cuando cantidades excesivas de anestésico entran en el torrente sanguíneo, causando convulsiones, ritmo cardíaco irregular, insuficiencia respiratoria o paro cardíaco.

Hoyos Foronda, quien no contaba con licencia para ejercer la medicina en Estados Unidos, fue detenido el mismo 28 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy por un agente de la Policía de la Autoridad Portuaria, mientras intentaba abordar un vuelo a Florida y de allí otro a Colombia como destino final.

En un registro del domicilio del acusado, autorizado por orden judicial, se halló equipo médico que incluía un soporte metálico para suero intravenoso, diversos productos inyectables en las estanterías, jeringuillas, un contenedor para desechar agujas y otros suministros médicos.

El fiscal Gregory Lasak describió el procedimiento fatal que mató a Peñaloza citando declaraciones de Hoyos Foronda durante y después de su arresto en 2025: “Le puse una vía intravenosa. Le inyecté lidocaína… Se lo mostré a los paramédicos. No soy médico colegiado aquí. Entiendo que no se me permite ejercer la medicina. Le cobré 1,900 dólares”.

En un caso similar, en enero de este año Nargiza Shukurova fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles y acusada de haber fingido ser médico en Nueva York y realizar de forma imprudente un procedimiento de alto riesgo, comúnmente conocido como “levantamiento de glúteos brasileño” (BBL), sin tener la licencia requerida, lo que provocó que una mujer de 46 años sufriera una infección potencialmente mortal y lesiones graves.

En 2025 Yolany Mejía Carranza fue arrestada como sospechosa de operar una clínica dental sin licencia en Long Island (NY). En diciembre de 2024 una hispana de 70 años fue acusada de practicar la odontología sin licencia en la cocina de su apartamento en el condado Nassau de Long Island, usando medicamentos registrados en Colombia y El Salvador.

Previamente en 2023 una mujer fue arrestada y acusada de haberse hecho pasar por una doctora durante 15 meses, lapso durante el cual recetó medicamentos en Nueva Jersey. En 2022 una madre murió tras inyecciones “cosméticas” en Nueva York. En 2019 Donna Francis se declaró culpable por la muerte de una mujer en un sótano de Queens durante una cirugía plástica ilegal de glúteos.