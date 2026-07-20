Conmebol ratifica su postura: “el próximo Mundial debe ser una celebración con 64 equipos”

Horas después de consumada la consagración de España en el Mundial 2026 sobre Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mapa del fútbol internacional comenzó a girar rápidamente hacia la próxima cita ecuménica.

Este lunes, 20 de julio, un día después de la final que se jugó en Nueva York, desde Conmebol anunciaron un aumento en los países participantes de cara a la próxima Copa del Mundo.

En concreto, fue el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, quien usó su cuenta de X para avivar la expectativa de cara al próximo Mundial 2030. Además de recordar que tendrá unos partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, reveló lo que era un secreto a voces: la próxima cita orbital será de 64 equipos participantes.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, arrancó afirmando Domínguez por medio de su cuenta de X.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Mundial 2030 comienza en América

Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, pero el resto del Mundial 2030 se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

De 32 equipos en Catar 2022, a 48 en Norteamérica 2026 y a 64 en el Mundial 2030. Surgen numerosas inquietudes entre la prensa y los aficionados, pues ante tanta cantidad de equipos, las rondas clasificatorias de cada confederación, seguramente, sufrirán cambios en estos cuatro años.

Era un rumor que ocupaba las páginas de los principales medios del mundo, pero acabó siendo realidad. Conmebol, con Domínguez, se le adelantó a Fifa, organismo que tendrá días movidos.

FIFA airosa del Mundial 2026

La FIFA y su presidente, Gianni Infantino, afrontaban un enorme desafío con el Mundial 2026, con una organización gigantesca y llena de desafíos, pero tras el cierre del torneo el domingo con la victoria de España, han salido airosos de su apuesta.

El punto más criticable, no obstante, fue la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, para que quedase sin sanción la expulsión del delantero de su país Folarin Balogun y pudiera jugar la eliminatoria de octavos entre Estados Unidos y Bélgica.

Pero antes del inicio del torneo, el 11 de junio, los problemas eran muchos: precios de los boletos por las nubes, tensiones geopolíticas con la guerra en Oriente Medio como telón de fondo, amenaza de un verano especialmente caluroso y una organización con 48 equipos y 104 partidos en tres países gigantescos, Estados Unidos, México y Canadá, con relaciones complicadas desde el regreso al poder de Trump a comienzos de 2025.

Pero la 23ª edición de la Copa del Mundo será recordada por el habitual coctel de espectáculo, emoción, suspenso, drama y pasión, en el que participaron incluso los equipos más débiles, que no solo no desmerecieron, sino que se sumaron a la fiesta, en contra de aquellos que pronosticaron, como el presidente de la UEFA, Aleksandr Ceferin, que la ampliación de 32 a 48 equipos se traduciría por un gran número de partidos “sin interés”.

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