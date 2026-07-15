Un muerto y tres desaparecidos tras hundimiento de un barco cerca de la isla de Alcatraz, en San Francisco

Una persona murió y otras dos más se encuentran desaparecidas luego de registrarse un naufragio en la bahía de San Francisco, cerca de la isla de Alcatraz el martes.

La embarcación involucrada en el siniestro se trató de un Volare, un crucero de 15 metros de eslora con puerto base en Stockton, California. El navío transportaba a un grupo de 20 personas cuando una ola impactó la estructura, ocasionando que volcara y se hundiera en las aguas de la bahía, según las autoridades locales.

Durante el operativo de emergencia se logró recuperar a una de las víctimas con lesiones de gravedad, pero falleció pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar aplicadas por los paramédicos en la orilla. Su identidad no se ha dado a conocer, informó ABC News.

Search and rescue efforts are ongoing after a boat with more than a dozen passengers caught fire in San Francisco Bay near Alcatraz Island and then sank, according to local authorities. https://t.co/UDmlFEjKwI — ABC News (@ABC) July 15, 2026

Situación de los heridos

Adicionalmente, tres pasajeros heridos fueron trasladados a centros de salud locales en condición estable, con previsión de recibir el alta médica durante la misma jornada del martes.

Los cuerpos de rescate recibieron una alerta inicial a las 15:30 hora local que reportaba un presunto incendio en el barco. Sin embargo, los bomberos locales aclararon que no han detectado indicios de fuego en la escena.

Detalles sobre los ocupantes de la embarcación

Respecto a la actividad que realizaban los ocupantes de la nave antes del accidente, el jefe de bomberos de San Francisco, Dean Crispen, declaró a los periodistas que las autoridades creen que los 20 pasajeros, todos adultos y en su mayoría familiares, estaban participando en algún tipo de ceremonia conmemorativa a bordo de la embarcación cuando esta zozobró.

La Guardia Costera de Estados Unidos lidera el operativo de búsqueda de las tres personas desaparecidas, en coordinación con el Departamento de Bomberos de San Francisco, buceadores, nadadores de rescate y diversas agencias de seguridad local.

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