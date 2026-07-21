¿Quieres las mejores tasas? Este es el puntaje de crédito que realmente necesitas

Alcanzar un puntaje de crédito perfecto de 850 puede parecer la meta ideal, pero en la práctica no es necesario llegar tan alto para obtener las mejores condiciones financieras. En muchos préstamos y tarjetas, un puntaje menor ya permite acceder a las tasas y beneficios más competitivos.

Un puntaje de 780 basta para las mejores hipotecas

De acuerdo con datos de Experian correspondientes a julio de 2026, los solicitantes de una hipoteca que tienen un puntaje de crédito de 780 o más son colocados en el nivel más favorable de precios.

Esto significa que una persona con 780 y otra con 850 pueden recibir exactamente la misma tasa en una hipoteca a 30 años.

En otras palabras, los 70 puntos adicionales no producen una ventaja económica al momento de cerrar el préstamo.

El puntaje promedio de crédito en Estados Unidos es de 714, según una investigación de Motley Fool Money.

Por esa razón, una gran parte de los consumidores todavía se encuentra por debajo del nivel que ofrece las mejores tasas hipotecarias.

Quienes tengan menos de 780 sí pueden beneficiarse de mejorar gradualmente su historial.

Sin embargo, una vez alcanzado ese nivel, perseguir el puntaje perfecto ofrece principalmente satisfacción personal y la posibilidad de presumirlo, pero pocas ventajas financieras adicionales.

Cómo clasifica FICO los puntajes más altos

FICO divide los niveles superiores de crédito en tres grupos principales:

No necesitas un puntaje excepcional para tener un buen financiamiento. Crédito: Impremedia

En el caso de las tarjetas de crédito, los requisitos suelen ser menos estrictos de lo que muchas personas creen.

Numerosas tarjetas con recompensas están dirigidas a consumidores con crédito bueno, muy bueno o excelente, por lo que incluso un puntaje de 670 puede abrir la puerta a productos atractivos.

Los préstamos para automóviles funcionan de manera más parecida a las hipotecas. Las tasas más bajas suelen reservarse para consumidores con 780 puntos o más, un nivel que los prestamistas denominan ‘super prime’.

Muy pocas personas consiguen llegar a 850

Aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses ya se encuentra dentro del rango de crédito excelente, según Motley Fool Money.

Aunque no es la situación más común, tampoco se trata de un grupo extremadamente reducido.

El puntaje perfecto sí es mucho más difícil de alcanzar. Solo el 1.76% de los consumidores tiene 850 puntos, lo que equivale a menos de dos personas por cada 100.

La mayoría de quienes consiguen ese resultado son personas de mayor edad. Cerca del 66% pertenece a la generación de los baby boomers o a generaciones anteriores, mientras que otro 26% corresponde a la generación X.

En conjunto, aproximadamente el 92% tiene 45 años o más.

La edad influye porque la duración del historial crediticio forma parte del cálculo del puntaje. No significa necesariamente que los jóvenes administren peor su dinero, sino que todavía no han tenido suficiente tiempo para construir cuentas antiguas.

Qué hacer para alcanzar un buen nivel de crédito

Las recomendaciones para entrar al rango de crédito muy bueno son sencillas: pagar todas las cuentas puntualmente, mantener bajos los saldos de las tarjetas y conservar abiertas las cuentas antiguas.

No existe una fórmula inmediata para alcanzar un puntaje elevado. La constancia durante varios años es más importante que intentar llegar rápidamente a 850.

Para la mayoría de los consumidores, el objetivo más útil es alcanzar entre 740 y 780 puntos.

En ese rango ya pueden obtener buenas tarjetas, mejores préstamos y, en muchos casos, las tasas más bajas disponibles.

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