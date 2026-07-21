Millones caen en mora por préstamos estudiantiles: estas son las consecuencias para tu crédito, salario y reembolso de impuestos

El gobierno federal reactivó el cobro forzoso de los préstamos estudiantiles en mora tras el fin de la pausa implementada durante la pandemia. Como un efecto en cascada, esta medida está afectando a millones de estadounidenses quienes, al dejar de pagar, enfrentan sanciones como la retención de reembolsos de impuestos, el embargo de hasta el 15% del salario, beneficios del seguro social y un deterioro del historial crediticio.

Aunque las autoridades anunciaron una nueva pausa temporal en los embargos salariales a partir del 16 de enero de 2026, millones de prestatarios siguen en riesgo si no regularizan su situación. Para muchas familias con deuda estudiantil, estas medidas pueden representar un fuerte golpe a sus finanzas personales.

ED reporta 5.3 millones de cuentas en mora

De acuerdo con el Departamento de Educación (ED), alrededor de 5.3 millones de prestatarios están actualmente en mora federal, es decir, llevan más de 270 días (unos nueve meses) sin realizar un pago en sus créditos. Ese universo está compuesto en su mayoría por familias que, en muchos casos, ya sufrieron retenciones de reembolsos fiscales antes de que las autoridades pausaran temporalmente las acciones de cobro.

Para muchos hogares hispanos que dependen del reembolso de impuestos para aliviar su presupuesto mensual, la posibilidad de perder ese dinero representa un golpe económico inmediato y difícil de absorber.

Así funciona el embargo salarial y la retención de impuestos

Cuando el gobierno identifica un préstamo federal en mora, puede ordenar al empleador del titular que retenga hasta el 15% del salario disponible, sin necesidad de pasar por un juicio. Esta herramienta, llamada embargo administrativo de salario, puede aplicarse al mismo tiempo que el Programa de Compensación del Tesoro (Treasury Offset), que embarga reembolsos de impuestos y beneficios del Seguro Social.

Sin embargo, la ley establece que, incluso bajo embargo, al trabajador le queden al menos 30 veces el salario mínimo federal por semana, que actualmente equivalen a $217.50 dólares. Antes de que comience cualquier embargo, el prestatario debe recibir un aviso por escrito con 30 días de anticipación, y tiene derecho a solicitar una audiencia para impugnar el monto que le será retenido o alegar dificultad económica.

“Es un concepto atemorizante porque pueden tomar el 15% del ingreso después de impuestos”, explica Ashley Morgan, abogada especializada en deudas y bancarrota, al explicar el impacto psicológico y financiero de estas notificaciones.

El crédito también se derrumba con una deuda estudiantil

Cuando un pago se atrasa 90 días, los administradores de préstamos reportan la cuenta morosa a las agencias de crédito, que recalculan de inmediato la puntuación del prestatario. Según la Reserva Federal de Nueva York, durante el primer trimestre de 2025, aproximadamente 2.2 millones de prestatarios sufrieron penalizaciones de 100 puntos o más en su puntaje, y otro 1 millón sufrió caídas de 150 puntos o mayores.

Kat Hanchon, de 33 años, profesional de mercadotecnia en Detroit, relató que su puntaje cayó 57 puntos este año y quedó por debajo de 600, un nivel considerado de alto riesgo. “Ahora tengo que pagar $358 al mes… no voy a poder manejar eso”, afirmó a The Associated Press en junio, y argumentó que debe priorizar gastos médicos urgentes antes de pensar en el pago de su deuda estudiantil.

Un puntaje de crédito penalizado eleva de inmediato el costo de tarjetas de crédito, préstamos de auto y vivienda, justo cuando la inflación y las tasas de interés mantienen una fuerte presión sobre el presupuesto familiar.

¿Qué pueden hacer los prestatarios en mora para regularizar su situación?

Existe una ventana de oportunidad mientras dura la pausa anunciada en enero de 2026. Estas son las acciones recomendadas por especialistas:

Abrir y responder cada notificación del Departamento de Educación o de los administradores de préstamos, ya que ignorarlas puede anular derechos de apelación.

Solicitar rehabilitación o consolidación del préstamo para salir del estatus de mora antes de que termine la pausa.

Explorar planes de pago basados en ingresos (IDR), que limitan el pago a un porcentaje del ingreso familiar.

Documentar cualquier dificultad financiera para solicitar una audiencia si el embargo ya inició.

Solicitar una prórroga en la declaración de impuestos si el prestatario está en la lista de posible retención de reembolso.

Para muchas familias trabajadoras, especialmente aquellas que dependen del reembolso fiscal como colchón económico anual, estas medidas pueden significar la diferencia entre mantener el presupuesto del hogar o caer en una espiral de deuda adicional.

La pausa de enero, un respiro que no es definitivo

Para evitar esta crisis de pagos, el 16 de enero de 2026 el ED anunció que retrasaría las acciones de cobro involuntario, protegiendo temporalmente a los prestatarios de la pérdida de reembolsos fiscales y del embargo salarial.

Sin embargo, la agencia no especificó cuánto duraría la pausa ni cuándo reanudará el cobro. El 1 de julio entró en vigor el nuevo plan RAP, el punto que el ED había marcado como referencia para retomar los cobros, pero hasta el corte de esta nota no se ha anunciado una fecha de reactivación del embargo salarial ni del Programa de Compensación del Tesoro (Treasury Offset Program).

El ED indicó que la pausa tiene como objetivo dar espacio a la implementación del nuevo plan de pago llamado RAP, disponible desde el 1 de julio de 2026. Cerca de 46,000 prestatarios se inscribieron en las primeras 24 horas, aunque organizaciones como el Debt Collective advirtieron que la cifra es baja frente a los 8 millones de deudores contactados por el gobierno, de acuerdo con sus estimaciones.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la mora en los préstamos estudiantiles

¿Qué significa estar en mora en un préstamo estudiantil federal?

Ocurre cuando un prestatario acumula 270 días (unos nueve meses) sin realizar el pago mínimo requerido en su préstamo federal.

¿Cuánto salario puede embargar el gobierno?

Hasta el 15% del ingreso disponible después de impuestos, dejando al menos $217.50 dólares semanales garantizados por ley.

¿Pueden quitarme el reembolso de impuestos y embargar mi salario al mismo tiempo?

Sí, ambas acciones, Treasury Offset y embargo administrativo de salario, pueden aplicarse de forma simultánea.

¿Está pausado el cobro ahora mismo?

Sí, desde el 16 de enero de 2026 el Departamento de Educación pausó temporalmente la retención de reembolsos y el embargo salarial, aunque no fijó fecha de reanudación.

¿Cómo afecta esto mi puntaje de crédito?

Tras 90 días de atraso, la mora se reporta a las agencias de crédito y puede reducir el puntaje 100 puntos o más, dificultando el acceso a préstamos, tarjetas y rentas.

¿Qué puedo hacer si ya recibí una notificación de embargo?

Se puede solicitar una audiencia para impugnar el monto o alegar dificultad financiera, además de explorar rehabilitación o consolidación del préstamo.

Conclusión

La pausa vigente desde enero de 2026 ofrece un margen de maniobra, pero no una solución permanente. El ED podría reanudar en cualquier momento el embargo salarial y la retención de reembolsos fiscales para los más de 5 millones de prestatarios en mora.

Las familias que dependen de esos recursos deben aprovechar este tiempo para regularizar su situación antes de que termine la tregua, porque el próximo aviso de cobro podría llegar sin margen de defensa.

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