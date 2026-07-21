¿Se va el Dibu Martínez? El mensaje sobre su futuro en la Selección Argentina

Emiliano “Dibu” Martínez dejó un mensaje tras caer en la final del Mundial 1-0 ante España que abrió la incógnita si seguirá con la selección de Argentina.

El Dibu Martínez dejó un largo mensaje en redes agradeciendo a los aficionados por el apoyo, pero también expresó que deberá pensar si tiene que dar un paso al costado.

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho realmente intente lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió Emiliano Martínez en redes sociales.

“Soñé que la ganábamos de vuelta , soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, escribió el guardameta argentino.

Dibu Martínez jugó los ocho partidos de Argentina en el Mundial 2026 y recibió 8 goles en 8 partidos.

¿Se termina el ciclo del Dibu Martínez en Argentina?

El Dibu Martínez comenzó su camino en la selección Argentina en junio de 2021, de cara al Mundial de Qatar 2022.

Martínez forma parte de la generación de Argentina que ganó dos Copas Américas y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El guardameta argentino suma 67 partidos con la selección albiceleste, 42 de ellos con la meta imbatida y ha recibido un total de 33 goles.

Martínez es el segundo portero con más partidos disputados en la historia de la selección argentina, solo detrás de Sergio Romero con 96 encuentros.

Argentina deberá hacer una reestructuración ante la posible marcha de jugadores como Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Emiliano Martínez entre otros. Además, Lionel Scaloni tiene contrato hasta diciembre de 2026 y se desconoce si se mantendrá como director técnico.

El combinado argentino tendrá dos ventanas de partidos internacionales en este año como parte del camino al Mundial 2030 y la Copa América.

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