Piden hasta $1,000 por entradas para ver The Odyssey en el IMAX más exclusivo de Nueva York

Ver The Odyssey en el formato que imaginó Christopher Nolan se ha convertido en un verdadero lujo. La enorme demanda por las funciones en IMAX 70 mm del AMC Lincoln Square, en Manhattan, abrió un mercado de reventa en el que algunos vendedores ofrecen entradas por casi $1,000 cada una.

El precio oficial de un boleto ronda los $33, pero la escasez de funciones y el interés por experimentar la película en uno de los pocos cines del mundo capaces de proyectarla en ese formato llevaron a que aparecieran anuncios en plataformas de reventa con valores que multiplican varias veces el costo original.

De acuerdo con el New York Post, algunos vendedores llegaron a publicar asientos por casi $1,000 e incluso paquetes con precios todavía más elevados. Sin embargo, esos montos corresponden a precios solicitados por los revendedores, no necesariamente a ventas ya concretadas.

Basta con ingresar a eBay o a otras plataformas con esa búsqueda para confirmar ofertas de butacas por varios cientos de dólares.

¿Por qué estas entradas son tan buscadas?

La explicación está en la tecnología utilizada para filmar la película. The Odyssey fue rodada íntegramente con cámaras IMAX, un formato que ofrece una imagen de mayor resolución y una experiencia inmersiva, pero que solo puede proyectarse en un número muy reducido de salas equipadas con proyectores de película IMAX 70 mm.

En la ciudad de Nueva York, el AMC Lincoln Square 13 es el único cine que ofrece esa experiencia, lo que convirtió a sus funciones en las más codiciadas para los seguidores de Nolan.

La propia IMAX destaca que muy pocas salas en el mundo conservan el equipamiento necesario para exhibir películas en este formato, lo que explica la enorme demanda desde que comenzó la preventa.

La reventa también tiene riesgos

Aunque los anuncios abundan en plataformas como eBay, los compradores deben tener precaución.

AMC establece en sus términos y condiciones que las entradas no pueden revenderse por encima de su valor nominal, por lo que adquirir boletos a través de terceros implica asumir riesgos, desde pagar un sobreprecio hasta recibir entradas inválidas o enfrentar problemas para ingresar a la función.

Matt Damon como Ulises y Zendaya como Atenea en la adaptación de “La Odisea” de Nolan. Crédito: Melinda Sue Gordon, Universal Pictures | Cortesía

Antes de comprar, los especialistas recomiendan utilizar únicamente canales oficiales o plataformas autorizadas, verificar la autenticidad de los boletos y desconfiar de ofertas que exijan pagos por aplicaciones o transferencias sin ningún tipo de garantía.

Un fenómeno que recuerda a los grandes conciertos

La expectativa por The Odyssey provocó un fenómeno similar al que suele verse con conciertos de artistas internacionales o grandes eventos deportivos: funciones agotadas en pocos minutos, largas filas virtuales y un mercado paralelo donde algunos boletos alcanzan precios impensados.

En este caso, la diferencia es que el atractivo no pasa únicamente por la película, sino por la posibilidad de verla exactamente como fue concebida por Christopher Nolan: proyectada en IMAX 70 mm, un formato que hoy solo está disponible en un puñado de salas alrededor del mundo.

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