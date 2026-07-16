Ocho aspectos claves que debes conocer de “The Odyssey”

Todas las miradas están puestas en el estreno de la película de Christopher Nolan, adaptada del longevo poema de Homero, “The Odyssey“. Sin embargo, para que sea más fácil su entendimiento, mostraremos ocho aspectos importantes del escrito original.

La producción, que cuenta con un reparto plagado de estrellas, será estrenada este viernes, 17 de julio, en las salas de cine para contar la historia del dios Ulises y su travesía para mantener el reino en su isla, Ítaca, después de la guerra de Troya. A continuación, repasaremos las ocho curiosidades mostradas por el portal BBC Mundo, la última enfocada en la adaptación de Nolan.

Tom Holland será Telémaco, el hijo de Ulises, en la producción de Christopher Nolan. Crédito: AP | AP

1- Un poema épico

Se trata de una historia que ha trascendido durante todas las generaciones y no pudo haber otra manera de hacerlo que no fuera con un relato épico, como el significado de la palabra lo aclara.

La palabra “épico” proviene del término griego antiguo epos, que significa “relato”, “palabra” o “poema”. La obra es nombrada en tercera persona, dejando un espacio abierto a la imaginación de los lectores respecto a los personajes.

2- La cuestión homérica

Aunque el principal autor y el único reconocido es el escritor griego Homero, hay historiadores que aseguran que tanto “La Odisea” como una obra escrita anteriormente sobre la guerra de Troya titulada “La Ilíada” cuentan con más de un creador.

“La Ilíada” transcurre durante las últimas semanas de la guerra de Troya y se centra en Aquiles, el más importante guerrero de los griegos. El debate sobre la tesis de los varios autores es denominado como la cuestión homérica.

3- ¿De qué se trata?

Básicamente, es la aventura que emprende el dios Ulises de regreso a casa (Ítaca) luego de salir vencedor en la guerra de Troya y, en medio del camino, debe enfrentarse a distintos retos como criaturas mitológicas e incluso pierde a lo que quedaba de su tropa.

Mientras que en la isla de Ítaca, su esposa Penélope y su hijo Telémaco deben luchar para no caer en las tentaciones de todos los pretendientes que están detrás de Penélope para acabar con el trono de Ulises. Finalmente, Ulises se disfraza de mendigo y logra recuperar a su familia.

4- Más de 12.000 versos

Esta obra literaria consta de alrededor de 121.000 palabras y unos 12.000 versos, que hacen que su lectura rápida se complique.

El texto original está dividido en 24 cantos y, dependiendo de la velocidad de lectura, se tarda unas ocho horas en leerlo completo.

5- ¿Cuándo fue escrito?

Otro aspecto de la llamada cuestión homérica es que nadie sabe con certeza cuándo ni dónde fue escrito el poema.

Sin embargo, se cree que probablemente fue en la Grecia continental entre los años 850 y 750 a. C.

La historia, no obstante, está ambientada mucho antes, durante la Edad del Bronce tardía, hacia los siglos XIII o XII a. C.

6- Hombres, mujeres, dioses y criaturas

En esta historia no solamente personas, sino también dioses y criaturas extrañas que hacen que la trama sea mucho más interesante.

Eso no es casualidad, pues se dice que en esa época los dioses tenían un gran control sobre lo que ocurría en la vida de los pobladores.

En el poema también aparece Poseidón, dios del mar; su hijo, Polifemo, un cíclope; Atenea, diosa de la guerra y de la sabiduría; Hades, dios del inframundo; y Helios, dios del Sol.

7- Los conflictos de Odiseo

Los conflictos que presenta Odiseo en esta obra literaria se traducen en reflexiones que se pueden aplicar en la vida diaria.

En primer lugar, el poema narra lo que es no perder el enfoque en el objetivo final, aunque se interpongan situaciones extraordinarias. Tanto Odiseo como su esposa Penélope demostraron lo que es estar verdaderamente enfocado, cada uno en su lado de la obra.

Dioses como Poseidón, Zeus y Atenea intervienen para ayudar o dificultar el camino de Odiseo y sus hombres.

Sin embargo, el héroe también conserva la capacidad de tomar sus propias decisiones y de influir en su propio destino.

8- “The Odyssey” de Christopher Nolan

Una nueva adaptación dirigida por Christopher Nolan se estrena este 17 de julio de 2026.

El estadounidense Matt Damon interpreta a Odiseo. Para el papel se dejó crecer la barba, ya que Nolan temía que una postiza no resistiera el viento y la lluvia durante el rodaje.

Tom Holland, conocido por interpretar al Hombre Araña, da vida a su hijo, Telémaco; Anne Hathaway, estrella de “The Devil Wears Prada”, encarna a Penélope; y Zendaya interpreta a la diosa Atenea.

Zendaya, quien interpreta a Atenea, deslumbró en la premiere en Nueva York. Crédito: AP | AP

El reparto estelar también incluye a Robert Pattinson, Charlize Theron y Elliot Page.

Se dice que la película contó con un presupuesto cercano a los US$250 millones y fue filmada en escenarios de Italia, Grecia, Marruecos, Malta, Escocia e Irlanda.

Cuando se estrenó el tráiler, hubo cierta polémica por el uso de acentos estadounidenses y de un diálogo con un tono moderno, que algunos consideran poco compatible con la ambientación de la Antigua Grecia.

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