“The Odyssey”, la adaptación donde se recordará el poder de las mujeres

Este 17 de julio se estrenará la película que recreará la obra literaria del poeta Homero, “The Odyssey“, bajo la dirección de Christopher Nolan y, aunque el principal protagonista es el rey Odiseo, lo cierto es que hay un fortalecimiento notable del poder de la mujer que no todos pueden apreciar.

El famoso director que ambientará este poema por primera vez con cámaras IMAX, utilizando más de dos millones de pies de película cinematográfica para capturar su escala monumental. Aunado a eso, logró reunir un reparto de primera para conectar de forma impactante con el público.

“The Odyssey”, la producción donde se resalta el poder de la mujer

El dios Odiseo se sumerge en una aventura de regreso al pueblo que reina, Ítaca, con la misión de volver a su trono después de la guerra de Troya. No obstante, las enseñanzas que predominan en esta obra son: “el sexo, la estrategia y el poder“, según el trabajo del portal BBC Mundo.

A través del texto, se resaltan las actuaciones de Penélope, la esposa de Odiseo, que resiste las pretensiones de 108 pretendientes que desean casarse con ella para reinar en Ítaca.

Ella es, por así decirlo, un objetivo en movimiento, cuyo éxito en mantener a raya a sus pretendientes tendrá una influencia directa sobre la capacidad de Odiseo de recuperar su reinado.

A su vez, Atenea también asume un papel importante como mujer, convirtiendo a este género en el verdadero protagonista de la trama, por las decisiones y el temple para tomarlas.

La estratégica Atenea le ayudó en Troya y tomó la iniciativa en instarlo a que regresara a casa. Luego, cuando es arrastrado por el mar a la tierra de los feacios en un estado vulnerable, ella astutamente organiza su rescate, oculta su vulnerabilidad y realza su apariencia para que se parezca a un dios y sea digno de su legendaria hospitalidad.

Eso le ayuda a Odiseo a ganarse la estima de los feacios marineros, quienes le proporcionan albergue, tesoro y salvoconducto para llegar a Ítaca.

Reparto que le dará vida a los personajes de “The Odyssey” en la adaptación de Christopher Nolan

El elenco está conformado por Matt Damon (Odiseo), Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telémaco), Robert Pattinson (Antínoo), Zendaya (Atenea), Charlize Theron (Circe), Jon Bernthal (Menelao), Benny Safdie (Agamenón), Mia Goth (Melanto), John Leguizamo (Eumeo), Lupita Nyong’o (Helena), Elliot Page (Hermes), entre otros.

Comentarios positivos de la prensa especializada

El pasado 6 de julio, la entrega de Christopher Nolan fue presentada a la prensa especializada, quienes emitieron comentarios positivos.

No obstante, igualmente resaltaron, principalmente elogiaron el trabajo de los hombres. Matt Damon, como Odiseo, y Tom Holland, como Telémaco, fueron los más elogiados por estos medios.

“Matt Damon lidera con garra, mientras que Tom Holland aporta sensibilidad y sentimiento. Es otro éxito para Nolan, uno que sus seguidores más acérrimos asimilarán durante las próximas décadas”, dijo el experto en premios de Variety, Clayton Davis.

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