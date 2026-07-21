Trump advierte que EE.UU. atacará “con mucha fuerza” un búnker nuclear iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que su país atacará “muy pronto” la instalación nuclear subterránea conocida como la Montaña del Pico, ubicada cerca de Natanz, en el centro de Irán, en medio de la escalada militar entre Washington y Teherán.

“Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto”, afirmó Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Líbano, Joseph Aoun.

El mandatario agregó que el eventual ataque sería ejecutado “con mucha fuerza” y aseguró que normalmente no revelaría una operación de este tipo con anticipación, pero que lo hizo porque considera que Irán no podría impedirla.

Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de que las autoridades iraníes hayan trasladado centrifugadoras nucleares a esa instalación subterránea. El presidente dijo no tener información que confirme ese movimiento, aunque restó importancia a esa posibilidad al sostener que Irán “no tiene el material” necesario para enriquecer uranio.

Según reportes de CNN, Israel considera que Teherán pudo haber trasladado centrifugadoras avanzadas y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a la Montaña del Pico después de los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares iraníes en 2025.

Trump se ofrece a dialogar con Hizbulá

Durante el mismo encuentro con Aoun, Trump también afirmó que está dispuesto a entablar conversaciones con Hizbulá, el grupo chií libanés aliado de Irán, si el presidente libanés se lo solicita.

“Si el presidente dice que quiere que hable con Hizbulá, yo lo haré”, declaró Trump.

El presidente estadounidense aseguró que mantiene abiertos los canales de comunicación con distintos actores y que “habla con todo el mundo”, incluso con personas con las que otros consideran que no debería dialogar.

La reunión con Aoun tuvo como objetivo impulsar las negociaciones entre Líbano e Israel, dos países vecinos que no mantienen relaciones diplomáticas, y avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a las hostilidades y facilitar la retirada de las tropas israelíes del sur del territorio libanés.

Ambos países firmaron el pasado 26 de junio en Washington el denominado Marco Trilateral, promovido por Estados Unidos para establecer “zonas piloto” en las que el Ejército libanés asumiría el control en áreas actualmente bajo presencia militar israelí.

Sin embargo, Israel ha continuado realizando ataques en Líbano bajo el argumento de combatir las amenazas de Hizbulá, mientras el grupo se opone a las negociaciones.

Aoun agradeció a Trump su papel en la mediación del acuerdo y lo calificó de “histórico”. El presidente libanés afirmó que el objetivo final es acabar de manera permanente con “la hostilidad entre el Líbano e Israel”.

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