Vinícius Jr. reaparece con nuevo rostro tras cirugía estética

Tras caer con Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega, Vinícius Jr. aprovechó su paso por la nación sudamericana para realizarse una cirugía estética facial.

La estrella del Real Madrid se sometió a una “armonización de mentón” en Goiânia, Brasil. Estuvo acompañado de su pareja, la influencer Virginia Fonseca.

Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm — Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026

El procedimiento estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó desde Miami exclusivamente para atender a Vinícius y a su pareja.

Según la información difundida por el portal LeoDias, la clínica cerró durante toda la jornada y el personal recibió instrucciones estrictas para impedir cualquier registro en fotos o videos.

La técnica aplicada, conocida como armonización de quijada, busca proyectar y definir el mentón para acentuar el contorno facial. Fue la noche del pasado lunes cuando salieron las primeras imágenes de Vini Jr. y su nuevo aspecto.

Primero, uno de sus estilistas, Salah Eddine Rhnim, conocido como Scarfade, con base en Milán, publicó un video donde mostraba el diseño de barba que ahora luce el atacante. Posteriormente, clips de fans en los que Vini firmaba algunos autógrafos.

En paralelo, la cuenta de Instagram del doctor Alessandro Alarcão también compartió información al respecto.

La antigua forma del rostro de Vinícius Jr. se correspondía con un patrón de respiración bucal, algo común en personas que, por alergias o desviaciones del tabique, no usan la nariz de manera constante.

Cuando alguien respira más por la boca, la mandíbula tiende a relajarse hacia abajo y hacia atrás. Con el tiempo, eso puede generar un mentón menos proyectado, una quijada más estrecha y un tercio inferior de la cara más alargado.

En muchos casos, este tipo de respiración también influye en la posición de la lengua. Si la lengua permanece baja en la boca, no ejerce presión natural sobre el paladar.

El resultado suele ser un rostro más “vertical”, con menos definición en la línea mandibular y un aspecto más juvenil o suave.

Por eso procedimientos como la armonización de quijada buscan compensar esa falta de proyección, reforzando el contorno del mentón.

Durante sus vacaciones, el delantero también asistió a un show de Bad Bunny en Milán antes de preparar su regreso a los entrenamientos del Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho.



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