8 monedas de la década de 1980 podrían valer miles de dólares

Aunque millones de monedas acuñadas en la década de 1980 siguen circulando o permanecen olvidadas en frascos y cajones, algunas de ellas pueden alcanzar precios de miles de dólares entre los amantes de la numismática.

En la mayoría de los casos, su precio no depende de la antigüedad, sino de errores de fabricación, características poco comunes o un estado de conservación excepcional.

Estas son ocho piezas que destacan por su rareza y que, en algunos casos, han sido vendidas en subastas por cifras muy superiores a su valor nominal.

1. Centavo Lincoln de 1982 acuñado sobre un cospel antiguo

En 1982 la Casa de Moneda de Estados Unidos dejó de fabricar centavos con una composición de 95% cobre y comenzó a utilizar un núcleo de zinc recubierto con cobre.

Durante esa transición se produjeron algunos errores en los que monedas de 1982 fueron acuñadas sobre cospeles antiguos de cobre.

El cospel es el disco metálico sobre el que se acuña una moneda.

Yahoo Finance informó que el primer ejemplar identificado de este tipo fue vendido en una subasta de 2016 por $18,800.

Una forma de detectar esta variante es pesar la moneda: si registra 3.1 gramos en lugar de los 2.5 gramos habituales, podría tratarse de uno de estos raros ejemplares.

2. Centavo Lincoln de 1983 con doble acuñación

Otro de los errores más buscados corresponde al centavo Lincoln de 1983 con doble acuñación, un defecto provocado cuando el troquel se desplazó ligeramente durante el proceso de fabricación.

El efecto puede apreciarse principalmente en el reverso, donde el Memorial Lincoln y parte de las inscripciones aparecen duplicados.

Según Yahoo Finance, se produjeron alrededor de 5,000 monedas con este error y una alcanzó $7,050 en una subasta realizada en 2017.

USA Coin Book estima que los ejemplares sin circular pueden superar los $468, mientras que los que presentan desgaste aún pueden venderse entre $150 y $500, dependiendo de su conservación.

Los especialistas también recomiendan pesar los centavos de 1983. Si alguno marca 3.1 gramos en vez de 2.5 gramos, podría haber sido acuñado accidentalmente sobre un cospel de cobre anterior a 1982, un error de transición aún más valioso.

3. Centavo Lincoln rojo completo de 1986

Durante 1986 se fabricaron casi 9,000 millones de centavos entre las casas de moneda de Filadelfia y Denver.

Sin embargo, Explore and Collect señala que existen menos de 100 ejemplares del centavo de Filadelfia que conservan al menos el 95% de su brillo original, condición conocida como ‘Full Red’.

Uno de estos ejemplares con clasificación MS68+RD fue vendido por $2,400 en marzo de 2019.

Los expertos advierten que limpiar una moneda puede destruir permanentemente su superficie y reducir casi por completo su valor para los coleccionistas.

4. Dime Roosevelt de 1983 sin la marca “S”

Las monedas Proof producidas en San Francisco deben llevar la marca de ceca “S”, pero un pequeño lote de dimes de 1983 fue acuñado sin esa identificación.

PCGS CoinFacts estima que existen solo varios cientos de ejemplares de este error.

CoinValueLookup explicó que el problema ocurrió porque algunos troqueles enviados desde Filadelfia nunca recibieron la marca “S”.

Dependiendo de su estado de conservación, estas monedas pueden venderse desde aproximadamente $500 hasta más de $3,500, mientras que un ejemplar Proof 69 puede alcanzar entre $1,500 y $2,000.

5. Centavo Lincoln de 1984 con doble acuñación en el anverso

El centavo Lincoln de 1984 presenta una de las dobles acuñaciones mejor documentadas de la década.

El error es visible principalmente alrededor de la oreja de Abraham Lincoln, motivo por el que muchos coleccionistas lo conocen como la variedad ‘doubled ear’.

Yahoo Finance indicó que se produjeron varios miles de estas monedas y que actualmente un ejemplar puede alcanzar alrededor de $170, dependiendo de su estado.

6. Quarters Washington de 1984 con errores de acuñación

Durante 1984 se fabricaron más de 1,200 millones de quarters Washington entre Filadelfia y Denver, una producción masiva que también dio lugar a distintos errores de fabricación.

Yahoo Finance señala que algunos ejemplares con doble acuñación, acuñación descentrada o fabricados sobre cospeles equivocados se han vendido entre $150 y más de $2,000.

Los especialistas recomiendan autenticar estas monedas mediante organismos como PCGS o NGC antes de intentar venderlas.

7. Quarter de 1989 acuñado sobre un cospel de centavo

Uno de los errores más llamativos es el quarter de 1989 acuñado accidentalmente sobre un cospel destinado a un centavo Lincoln.

Como resultado, la moneda conserva el diseño del quarter, pero presenta un tamaño y peso considerablemente menores.

AOL Finance informó que uno de estos ejemplares fue vendido por más de $2,200 en una subasta.

Una báscula de precisión puede ayudar a identificar este tipo de error, ya que el peso difiere claramente del de un quarter normal.

8. Dime Roosevelt 1980-D en estado excepcional

La mayoría de los dimes de 1980 solo valen su denominación, pero algunos ejemplares acuñados en Denver alcanzan precios elevados cuando conservan una calidad excepcional.

CoinValueApp señala que un dime Roosevelt 1980-D con clasificación MS66 Full Bands fue vendido por $2,880 en una subasta de Heritage Auctions en octubre de 2020.

La designación ‘Full Bands’ indica que las bandas horizontales de la antorcha ubicada en el reverso aparecen completamente definidas, un detalle muy apreciado por los coleccionistas.

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