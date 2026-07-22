Bárbara Lombardo respondió a Samuel L. Jackson por decir que Argentina es racista

Las repercusiones de la final del Mundial 2026 no quedaron únicamente en el terreno deportivo. En las últimas horas, el actor Samuel L. Jackson quedó envuelto en una controversia después de compartir en sus historias de Instagram una publicación que describía a Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”. La reacción no tardó en multiplicarse y una de las respuestas más comentadas fue la de la actriz argentina Bárbara Lombardo.

La publicación que difundió el protagonista de “Pulp Fiction” y “Django Unchained” pertenecía a la cuenta SEC Black Alumni Network. En la imagen aparecía Stephen, el personaje que Jackson interpretó en la película de Quentin Tarantino, vestido con la camiseta de la selección Argentina.

El mensaje invitaba a la comunidad negra a no apoyar al conjunto albiceleste al sostener que el país mantiene un racismo histórico y al asociar a sus seguidores con un polémico estereotipo de servilismo racial.

El mensaje que Bárbara Lombardo le dejó al actor

Frente a la repercusión que generó la publicación, Lombardo decidió responderle directamente al actor. Lo hizo en inglés mediante un comentario en una fotografía que Jackson había compartido desde un estadio durante el Mundial. Su intervención se viralizó rápidamente, como era de esperarse.

“Mr. Jackson, no sé qué experiencias lo llevaron a creer que Argentina es ‘uno de los países más racistas del mundo‘, pero lamento sinceramente si alguien de mi país alguna vez lo hizo sentir discriminado”, escribió la actriz.

Luego continuó con una reflexión sobre la imagen que, a su juicio, existe del país en el exterior: “Imagino que nunca visitó Argentina, porque si lo hubiera hecho, creo que habría conocido gente cálida, amable y acogedora. Estamos lejos de ser perfectos y tenemos problemas que enfrentar, pero es injusto definir a todo un país por las acciones de unos pocos”, agregó.

La polémica siguió creciendo

En la parte final de su mensaje, Bárbara Lombardo invitó al intérprete estadounidense a conocer Argentina antes de emitir una opinión tan contundente sobre su sociedad.

Su postura encontró eco entre otras personalidades del espectáculo y del periodismo argentino, que también cuestionaron la generalización realizada por el actor al compartir la publicación.

Las críticas coincidieron en señalar que un tema tan sensible como el racismo requiere un análisis más amplio y no puede reducirse a una afirmación que involucre a todo un país, especialmente sin una experiencia directa que respalde ese juicio.

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