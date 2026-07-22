Joven mujer militar de Queens, Nueva York fue asesinada en la guerra contra Irán tras ganar varias medallas

Angel Rampersad, joven sargento nativa de Ozone Park, Queens (NYC), murió en un ataque con misiles iraníes contra una base estadounidense en Jordania.

El Ejército emitió un comunicado diciendo que “El incidente está bajo investigación”. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó ayer la muerte de la sargento Rampersad, de 28 años, previamente reportada como desaparecida tras el ataque iraní del 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania, lo que eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra con Irán en febrero. Los últimos caídos incluyen además a Pfc. Isabella Gonzales (19), 1st Lt. Tyler Feehan (25) y Sgt. Michael Emmanuel Swinton (30).

Rampersad se alistó en marzo de 2019 y fue galardonada con la Medalla de Elogio del Ejército, la Medalla de Logro del Ejército (con dos distintivos de “hoja de roble”), la Medalla de Buena Conducta del Ejército, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional y la Cinta de Servicio del Ejército.

Estaba asignada al 1.er Batallón del 57.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente a la 52.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea y al 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército, con sede en Ansbach, Alemania. Se desempeñaba como especialista en apoyo a operaciones de comunicaciones (especialidad 25U), detalló ABC News.

Ante el fallecimiento de la sargento, el alcalde Zohran Kwame Mamdani emitió hoy la siguiente declaración: “Lamentamos la pérdida de la sargento Angel Rampersad, oriunda de Ozone Park, quien falleció en una base militar en Jordania mientras servía a nuestro país. El valor y el sacrificio de la sargento Rampersad serán recordados no sólo en Queens, sino en los cinco distritos de la ciudad. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que lloran esta profunda pérdida”.

“Para tantos neoyorquinos, las guerras en el extranjero nunca resultan lejanas; se sienten aquí, en casa. Los sacrificios realizados por los miembros de las fuerzas armadas y sus familias son un recordatorio constante de ello. Estamos eternamente agradecidos por su servicio y trabajaremos cada día para honrarlo”, agregó Mamdani.

“Hoy lamentamos la pérdida de la sargento Angel Rampersad”, declaró el general de brigada Glenn Henke, comandante general del 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército, en un discurso preparado. “Expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a su familia y a todos aquellos que atraviesan esta pérdida inimaginable. El 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército está de luto, y continuaremos apoyándonos mutuamente mientras asimilamos esta tragedia”.

La guerra de Israel y EE.UU. contra Irán comenzó el 28 de febrero. Mamdani ha condenado esas acciones militares, pero reconoció la “brutalidad” del régimen persa.

Ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la guerra con Irán ha costado hasta ahora $37,500 millones de dólares, al defender ante el Comité de Asignaciones del Senado un nuevo paquete presupuestario impulsado por los republicanos para financiar las operaciones militares y otras prioridades de la Casa Blanca.