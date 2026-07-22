Liberan a migrante dominicana detenida “ilegalmente” por ICE en Puerto Rico: “No es fácil”

NUEVA YORK – Inocencia Rodríguez, la migrante dominicana que fue detenida en Puerto Rico cuando su proceso de regularización de estatus se encontraba en proceso, fue liberada bajo fianza este martes.

El pasado 10 de julio, Rodríguez se dirigía a su trabajo cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervinieron con ella en Guaynabo, en la zona metropolitana.

En declaraciones a medios en la isla tras ser liberada, Rodríguez expresó estar agradecida por todo el apoyo recibido de diversos sectores.

“Estoy muy agradecida con Dios y con cada uno de los del equipo de la licenciada que han estado ahí; no me han desamparado. Gracias a mi familia que también ha estado ahí, por las oraciones que han hecho”, manifestó.

“No es fácil uno estar trancado (encerrado), pero después que te dan la libertad tú sientes felicidad con tu hija, con tu esposo, con tu familia, pues me sentí súper bien gracias a Dios”, añadió en declaraciones a Telemundo.

Rodríguez permanecerá en libertad mientras continúa su proceso migratorio, luego de que el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza le impusiera una fianza de $5,000 dólares.

Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, entidad que lleva el caso de Rodríguez, afirmó que la migrante nunca debió ser detenida.

“Es una carga adicional (los $5,000) en este caso y para nosotros debió ser puesta en libertad; es más, no debió ser detenida en ningún momento”, consideró.

“Esta victoria no borra la injusticia detrás de su detención ni hace razonable una fianza de $5,000 dólares. Inocencia no representa un riesgo de fuga y nunca debió haber sido detenida. Imponerle una carga económica para conservar una libertad que el gobierno le arrebató ilegalmente solo prolonga el daño causado y la castiga injustamente a ella y a su familia”, agregó Martínez Orabona.

En un comunicado, la ACLU resaltó que las normas federales permiten fianzas considerablemente más bajas o de un mínimo de $1,500, así como evaluar factores como el riesgo de fuga y la peligrosidad del detenido. Según la organización, Rodríguez no representaba ninguno de estos riesgos.

La licenciada María del Rosario García indicó que, como parte del proceso para obtener la residencia permanente, Rodríguez deberá enfrentar la remoción.

La mujer, que lleva más de 9 años viviendo en Puerto Rico, estaba en el trámite de regularizar su estatus a través de una Petición de Familiar Extranjero (I-130) y una exención provisional I-601A aprobadas.

La decisión a favor de la dominicana, cuya hija tiene 8 años, se dio luego de que la jueza federal María Antongiorgi Jordán ordenó el viernes su liberación inmediata.

La magistrada además instruyó a que se celebrara una vista de fianza en o antes del 21 de julio.

En una audiencia de redeterminación de custodia el 15 de julio, Talavera Peraza no le permitió a Rodríguez corroborar en sala que contaba con las solicitudes antes mencionadas ya aprobadas, denunció la ACLU.

La detención de Rodríguez se reportó durante un operativo que la entidad describió como “agresivo” y que fue ejecutado por al menos ocho personas en un punto de control de acceso en Guaynabo. Al momento de la intervención, la mujer conducía un vehículo registrado a su nombre en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Ninguna autoridad local había ordenado una detención vehicular.

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