Por qué algunas personas rechazan las fotos grupales, según la psicología

Las reuniones familiares, viajes con amigos, cumpleaños o cualquier tipo de evento memorable no está “completo” sin la típica foto grupal, ya sea para postearla en redes sociales o guardarla de recuerdo. Sin embargo, casi siempre hay alguien que se niega a posar ante la cámara.

Los psicólogos explican que las razones pueden ser mucho más complejas que una simple timidez o negación por aparecer en cámaras. Todo radica en la forma en que esa persona se ve a sí misma, sus experiencias pasadas e incluso el temor a la exposición pública.

Asimismo, el hecho de que no quiera salir en la foto no implica que no desea compartir con sus amigos, su familia o que se siente incómodo.

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¿Por qué hay personas que rechazan las fotos grupales? 3 razones de la psicología

1. Una autoimagen negativa

Si una persona tiene baja autoestima o dificultades con su autoimagen, probablemente no le guste salir en fotos grupales. Según explica el portal The Body Optimist, esto se debe a que sienten incomodidad al mirarse en la postal, porque no lucen como quieren.

Además, en la era de las redes sociales estas personas se sienten aún más cohibidas de recibir comentarios, comparaciones o reacciones negativas sobre su imagen.

2. Experiencias negativas previas

El influencer y fotógrafo profesional Willy García, de origen dominicano, analiza: “Muchas veces no es que odien la cámara, es que su cerebro asocia la foto con una mala experiencia“.

También, agrega: “Hay un choque entre lo que percibes por dentro y lo que ves en una imagen. En psicología eso se parece mucho a la disonancia entre la autoimagen y el resultado”.

3. La cámara también puede engañar

Willy García aclara que una fotografía siempre representa fielmente la realidad. “La cámara aplana la profundidad y puede modificar algunos rasgos dependiendo del lente utilizado”, asegura el experto.

También menciona que las personas no dicen “la foto salió mal” sino “yo salí mal en la foto” y la realidad es que muchas veces el problema es otro factor. “El contexto, la iluminación, la dirección, la lectura de su lenguaje corporal y muchos otros factores”, dice.

En definitiva, evitar una fotografía grupal no necesariamente refleja un problema psicológico grave. En muchos casos responde a una combinación de inseguridad, autocrítica, malas experiencias o miedo a la exposición pública.

Comprender estas razones también ayuda a respetar a quienes prefieren mantenerse fuera del lente, sin asumir que se trata de una actitud de rechazo hacia el grupo.

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