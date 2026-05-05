Por qué algunos aman el lunes y otros lo odian: la verdad detrás del “trauma”

Típico: es domingo por la tarde y una sensación incómoda te invade por la inevitable llegada del lunes. Aparece una mezcla de ansiedad, desgano y hasta preocupación sin causa evidente. Este “trauma”, también llamado el “estrés de los lunes”, tiene una explicación real que está ligada a lo psicológico.

Lejos de ser un capricho emocional, la reacción frente al lunes tiene una base psicológica clara y está relacionada con hábitos, percepciones y experiencias personales. Además, un detalle muy importante: hay quienes lo aman y otros lo odian.

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El “domingo por la tarde”, cuando empieza todo

Lo más curioso de este fenómeno es que el malestar no comienza el lunes en sí, por la mañana o cuando te alistas para ir al trabajo, sino muchas horas antes. Durante el domingo, especialmente al final del día, el cerebro empieza a anticipar las responsabilidades de la semana: trabajo, estudios, compromisos o pendientes acumulados.

Este proceso activa mecanismos de alerta similares a los del estrés. La mente deja el modo de descanso y entra en una fase de planificación, lo que puede generar tensión emocional. En personas con altos niveles de exigencia o carga laboral, este efecto se intensifica.

Quienes sienten rechazo hacia el día lunes; todo lo contrario con un viernes, suelen asociarlo con obligaciones, presión o falta de control sobre su tiempo. Desde la psicología, esto se vincula a una percepción negativa del entorno laboral o académico.

Cuando una persona experimenta insatisfacción, agotamiento o falta de motivación, el lunes se convierte en un símbolo de todo aquello que genera malestar. Además, la ruptura del descanso del fin de semana puede provocar una sensación de pérdida, lo que refuerza ese rechazo.

A diferencia de los viernes, el lunes se considera un día pesado, ajetreado y muy alejado del próximo descanso. Crédito: Nicoleta Ionescu | Shutterstock

¿Y por qué otros aman los lunes?

También tiene una explicación, desde la percepción psicológica de cada persona, y se resume en una sola palabra: oportunidad. Para estos amantes del lunes, el inicio de la semana representa organización, nuevos objetivos y sensación de control.

En este sentido, el lunes se interpreta como un reinicio, una estructura que permite avanzar y sentirse productivo. Hay quienes lo ven como la mejor oportunidad para comenzar una dieta, inscribirse en el gimnasio, abandonar un mal hábito o incluso adoptar uno bueno, como leer la Biblia o dedicar más tiempo a la familia.

Sin embargo, los expertos también sugieren que la respuesta psicológica sobre el lunes también se relaciona con la forma en la que aprovechas el fin de semana. En palabras más claras: quienes mantienen rutinas más estables y saludables durante el fin de semana, suelen adaptarse mejor a la llegada del lunes, porque no hay remordimientos ni sensaciones de pérdida de tiempo.

La ansiedad anticipatoria del lunes es una experiencia extendida y, en la mayoría de los casos, no representa un problema clínico. Sin embargo, cuando el malestar es constante o interfiere con la vida diaria, puede ser una señal de estrés crónico o desgaste emocional.

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