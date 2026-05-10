10 fobias que parecen inventadas, pero expertos en salud mental sí reconocen

A casi todos nos incomoda algo. Hay quienes no soportan las alturas, otros sienten pánico al volar y muchos cambian de vereda si ven una araña. Pero el catálogo de miedos humanos puede ser muchísimo más insólito.

Desde temor intenso a bañarse hasta ansiedad extrema frente a ciertos colores o incluso a los espejos, los especialistas en salud mental reconocen que las fobias específicas pueden adoptar formas muy poco comunes, aunque para quien las padece el sufrimiento sea completamente real.

La American Psychiatric Association (APA) define las fobias específicas como un miedo intenso y persistente hacia un objeto o situación concreta que resulta desproporcionado respecto del peligro real y puede interferir con la vida diaria.

Algunas fobias poco frecuentes pueden parecer curiosas, pero los expertos advierten que, cuando afectan la vida cotidiana, se convierten en un problema real de salud mental. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

La Cleveland Clinic y la Mayo Clinic también documentan múltiples variantes poco frecuentes, pero algunas son decididamente raras.

Las fobias más insólitas que sí existen (y una probablemente te resulte familiar)

Algunas fobias parecen inventadas por un guionista con demasiado tiempo libre… Pero, no: existen. La ciencia lo confirma.

Ablutofobia: miedo a bañarse

No, no hablamos de un adolescente con alergia a la ducha. La ablutofobia es el miedo irracional a bañarse, lavarse o realizar rutinas de higiene personal.

Según Cleveland Clinic, puede afectar especialmente a niños, aunque también aparecer en adultos, y en casos severos puede generar problemas sociales y de salud evidentes. Imagínate que algo tan simple como abrir la ducha active una respuesta de pánico.

Eisoptrofobia: miedo a los espejos

Para algunos, el espejo no devuelve solo una imagen. Devuelve ansiedad. La eisoptrofobia es el miedo irracional a los espejos o a verse reflejado. En algunos casos puede vincularse con ansiedad, supersticiones o problemas relacionados con la percepción de la propia imagen.

No es exactamente como una película de terror… aunque para quien lo vive puede sentirse parecido.

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Xantofobia: miedo al color amarillo

Sí, un color. La xantofobia es el miedo intenso al color amarillo o a objetos asociados con él. No hay consenso sobre su frecuencia, pero aparece descrita en compilaciones clínicas de fobias específicas.

Un taxi, una banana o un emoji sonriente podrían convertirse en pequeñas pesadillas.

Pogonofobia: miedo a las barbas

En tiempos de hipsters y barberos premium, esto puede sonar particularmente complicado. La pogonofobia describe un miedo irracional hacia las barbas o hacia personas con abundante vello facial. Puede estar relacionado con experiencias previas negativas, ansiedad social o asociaciones inconscientes.

Mala noticia si tu oficina parece una convención de leñadores.

Ombrofobia: miedo a la lluvia

No es simplemente odiar salir sin paraguas. La ombrofobia implica miedo intenso a la lluvia, tormentas o al hecho de mojarse.

En algunos casos se mezcla con ansiedad relacionada con tormentas eléctricas o eventos climáticos extremos.

Hay temores poco habituales que, aunque puedan sonar extraños, están documentados en la literatura clínica y en recursos médicos especializados. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Coulrofobia: miedo a los payasos

Acá probablemente más gente se identifique. Aunque no siempre figura como diagnóstico independiente, el miedo a los payasos es ampliamente reconocido por especialistas. Parte del problema es la ambigüedad facial: maquillaje exagerado, expresiones poco claras y comportamientos impredecibles.

Gracias, Hollywood.

Tripofobia: miedo o rechazo a patrones de agujeros

Importante precisión: la tripofobia no está formalmente reconocida como trastorno en manuales diagnósticos principales, pero múltiples estudios analizaron la intensa reacción de rechazo o ansiedad que generan ciertos patrones visuales repetitivos. Como panales, semillas o texturas con pequeños agujeros agrupados.

Si solo de leer esto te incomodaste, ya entendiste el concepto.

Crometofobia: miedo al dinero

Sí, también existe. La crometofobia es el miedo irracional al dinero, ya sea tocarlo, gastarlo o incluso pensar en él. En algunos casos puede vincularse con ansiedad financiera extrema, experiencias traumáticas o trastornos obsesivos.

Un escenario complicado en tiempos de inflación.

Nomofobia: ansiedad por quedarse sin celular

Este es el miedo más contemporáneo de todos. La nomofobia describe la ansiedad intensa ante la idea de quedarse sin teléfono móvil, sin batería o sin conexión. No es una fobia clásica formalmente diagnosticada como categoría independiente por la APA, pero Cleveland Clinic reconoce el fenómeno como una forma moderna de ansiedad.

Seamos honestos: más de uno acaba de revisar el porcentaje de batería.

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Emetofobia: miedo a vomitar

Puede sonar extraño hasta que alguien te explica cómo condiciona su vida. La emetofobia es un miedo intenso al vómito, ya sea propio o ajeno. Puede hacer que algunas personas eviten restaurantes, viajes, hospitales, transporte público o cualquier situación asociada con malestar estomacal.

Y sí, puede ser extremadamente incapacitante.

Cuándo deja de ser una rareza y se convierte en un problema

Acá está el punto serio. No toda aversión es una fobia. A alguien puede no gustarle la lluvia o incomodarle un payaso sin que eso implique un trastorno.

Los expertos consideran que hablamos de una fobia cuando el miedo es persistente, desproporcionado y empieza a alterar la vida cotidiana: evitar lugares, cambiar rutinas, cancelar actividades o vivir con ansiedad anticipatoria constante.

Ahí deja de ser curiosidad y pasa a ser un tema de salud mental.

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