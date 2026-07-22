Qué son los “snacks de ejercicios”: el método que puede salvar tu vida del sedentarismo

Si te levantas a las 5:00 de la mañana para hacer una hora de ejercicios, pero después pasas más de 8 horas sentado, eres una persona con “sedentarismo activo”. Científicos han comprobado que, así cumplas con una hora de actividad física, puedes sufrir las consecuencias de la silla.

Para combatir esta situación, expertos sugieren los “snacks de ejercicios”, que consta de pequeñas sesiones de actividad física de alta intensidad a lo largo del día.

Este término fue desarrollado por investigadores de la Universidad McMaster, en Canadá, y luego estudiado por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

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En la práctica… ¿Qué son los “snacks de ejercicios”?

Es básicamente romper tu rutina con una pausa activa de entre uno y tres minutos de ejercicios que buscan elevar rápidamente la frecuencia cardíaca.

Se caracterizan por su practicidad, porque no requieren de una ropa deportiva o equipos especiales. Puedes fácilmente ejercitar y volver a las actividades habituales de inmediato, sin perder tiempo. Asimismo, puedes realizarlos en casa, en la oficina o en la universidad.

Entre las actividades más recomendadas están:

Subir escaleras rápidamente durante uno o dos minutos

Hacer sentadillas

Caminar a paso ligero después de comer

Realizar flexiones apoyándose en una pared o escritorio

Caminar mientras se habla por teléfono

Hacer estiramientos breves

A pesar de que los “snacks de ejercicios” duran poco, está comprobado por expertos que aportan beneficios importantes cuando se realizan correctamente y varias veces al día. Por ejemplo, pueden mejorar el control de la glucosa en sangre, favorecer la circulación y ayudar a la salud cardiovascular.

También, podrían mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y aumentar los niveles de energía durante la jornada. Asimismo, su beneficio más importante es evitar el sedentarismo.

El sedentarismo disminuye la actividad de grandes grupos musculares

El doctor argentino Ramiro Heredia, médico especialista en medicina Interna, explica que el organismo está diseñado para moverse de manera frecuente y no para permanecer inmóvil durante 8 o más horas seguidas.

“Desde el punto de vista biológico, no existe una diferencia demasiado grande entre estar sentado ocho horas seguidas o permanecer acostado gran parte del día. En ambos casos desaparecen miles de pequeñas contracciones musculares que actúan como reguladoras del metabolismo”, explica el experto, de acuerdo con el portal Primera Hora.

En este sentido, cuando una persona permanece sentada por mucho tiempo, disminuye la actividad de grandes grupos musculares, especialmente los de las piernas y los glúteos.

Como consecuencia, el cuerpo consume menos glucosa, reduce el gasto energético y aumenta la resistencia a la insulina, factores relacionados con enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Aunque los “snacks de ejercicios” no sustituyen el entrenamiento de fuerza ni las sesiones deportivas programadas, sí representan una herramienta práctica para romper largos periodos de inactividad. Lo ideal es que aprendas a incorporarlas en tu rutina diaria.

Incorporar estas microdosis de movimiento puede marcar una diferencia importante en la salud y ayudar a reducir los riesgos asociados al sedentarismo.

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