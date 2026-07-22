Valentino: “Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin”

Valentino Martin decidió hablar sin rodeos sobre una situación que, según contó, lo acompaña desde hace tiempo. El joven de 17 años publicó un video en Instagram para pedir que las personas comiencen a reconocerlo por su nombre y por lo que hace, en lugar de identificarlo constantemente por su parentesco con Ricky Martin. Aunque el clip fue eliminado poco después, su mensaje rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En la grabación, también conocido como Tino entre sus amigos y seguidores, expresó con claridad el motivo de su petición. “Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino”, afirmó.

Las comparaciones que quiere dejar atrás

El video surgió después de la polémica que enfrentó por apoyar a la selección de España en la final del Mundial 2026. En sus historias de Instagram mostró su simpatía por “La Roja”, una decisión que generó comentarios y críticas debido a que tanto su padre como buena parte de su familia sienten un fuerte cariño por Argentina.

Frente a esas reacciones, Valentino dejó claro que tener un vínculo familiar no significa compartir todas las opiniones. “¿Cuándo será el día que ustedes por fin se levanten y se den cuenta que mi nombre es Valentino Martin y no Ricky Martin? Lo que yo estoy diciendo es que, por favor no me comparen con mi padre, sólo porque nosotros y mi padre amamos a Argentina, no vamos a tener la misma opinión. O sea, yo escogí a España pero no significa que yo odio a Argentina”.

El adolescente añadió que las diferencias también existen dentro de su propia familia. Como ejemplo mencionó a su hermano gemelo, Matteo, quien mantiene un perfil mucho más reservado en redes sociales. “Yo y mi hermano Matteo también somos tan diferentes, sólo porque somos gemelos y nacimos al mismo tiempo, no significa que vamos a ser la misma persona”, explicó.

Su nombre, por encima del apellido

Otro de los puntos que más le preocupa es la manera en que suele aparecer en los medios de comunicación. Valentino aseguró que prácticamente cualquier noticia sobre él termina haciendo referencia inmediata a su padre, algo que le gustaría que cambiara.

“Yo veo como una noticia que tiene que ver conmigo en el internet, siempre lo primero que hacen es referirse a ‘El hijo de Ricky Martin’. Siempre cuando hay una noticia de mí, yo veo: ‘Valentino, el hijo de Ricky Martin’, ‘Hijo de Ricky Martin, Valentino’, ‘Valentino Martin, el hijo de Ricky Martin’, ‘Valentino Martin, uno de los mellizos de Ricky Martin’”, sentenció.

Finalmente, cerró su reflexión con un mensaje dirigido a quienes lo siguen en internet. “Entiendo que yo soy su hijo, pero si ustedes me van a seguir o conocerme por el internet, yo no quiero que ustedes me conozcan porque soy el hijo de Ricky Martin, si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más”.

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