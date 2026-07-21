Ricky Martin anuncia música nueva antes de finalizar el año

Una de las voces que se ha mantenido en la élite del orbe artístico durante décadas es la de Ricky Martin, quien recientemente les adelantó a sus seguidores mediante su cuenta de Instagram que producirá música nueva pronto.

El artista puertorriqueño cuenta con temas que se volvieron legendarios como “Vida”, “La Mordidita”, “Vuelve” y otros éxitos globales que han perdurado durante años.

Ricky Martin prepara nuevas canciones

No obstante, en el tiempo reciente se ha dedicado mayormente a las colaboraciones y algunas de sus fans desean que lance nuevas producciones donde pueda notarse algo de su esencia, aunque evidentemente, la evolución también debe existir en la música.

De hecho, a través de su cuenta personal de Instagram, el cantante de 54 años compartió una fotografía donde aprecia un paisaje en la ciudad de Ibiza, España, y avizora sorpresas para sus seguidores antes de que culmine el 2026.

“Una gira hermosa por Europa y Asia este verano. Qué afortunado de poder seguir haciendo lo que tanto me gusta: música en los escenarios. ¡A mi público, gracias siempre! Seguimos con fuerza. Viene música nueva antes de fin de año“, fue parte del pie de la imagen que colocó Martin, generando mucha expectativa entre sus seguidores sobre cuál será el nuevo trabajo creativo del boricua.

Ricky Martin seguirá llenando de música el mundo

Actualmente, el veterano de más de 40 años de trayectoria se encuentra en una gira mundial que nombró “Ricky Martin Live 2026” y donde ya visitó distintos países en Latinoamérica, Asia y parte de Europa.

Su próxima presentación será en el estadio Iberoamericano en Huelva (España) y el Hunter Pavilion en Highland Park, donde seguirá deleitando a su público con cada uno de sus temas icónicos y con el cariño hacia su gente que siempre queda en evidencia.

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