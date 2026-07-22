Venezolana exige justicia por la muerte de su hermano bajo custodia de ICE en Georgia

La muerte de un venezolano bajo custodia de ICE llevó a su hermana, Sonimar Arenas, a exigir una investigación sobre las circunstancias del fallecimiento y denunciar que las autoridades migratorias no le garantizaron los medicamentos que necesitaba.

“Exigimos justicia por su memoria y una investigación para esclarecer las causas reales de su muerte”, afirmó Arenas este miércoles durante una conferencia de prensa en Washington, en la que estuvo acompañada por congresistas demócratas y activistas.

Su hermano, Jesús Manuel Arenas, murió el 13 de julio mientras era trasladado entre centros de detención en el sur de Georgia. ICE informó que el hombre fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:30 de la mañana durante el traslado.

Los agentes realizaron maniobras de reanimación y posteriormente lo llevaron a un hospital del condado, donde fue declarado muerto aproximadamente una hora después por un supuesto paro cardíaco.

Arenas cuestionó que su hermano hubiera recibido la atención médica que requería y responsabilizó a ICE de no haber atendido sus advertencias sobre su estado de salud.

“Le supliqué a ICE que no se lo llevaran debido a su condición médica, pero esto no fue escuchado”, relató. Según explicó, también pidió que Jesús Manuel pudiera llevar consigo sus medicamentos, pero los agentes únicamente le permitieron conservar uno de los cuatro que necesitaba.

El venezolano fue detenido el 9 de julio en su vivienda de Georgia. De acuerdo con la información que ICE proporcionó a su hermana, la detención se produjo por una orden de deportación.

Arenas afirmó que Jesús Manuel padecía hipertensión, trastorno de ansiedad crónica y depresión. El mismo día de su arresto, según su relato, él la llamó para contarle que ni siquiera había recibido el único medicamento que le permitieron llevar.

“Estoy totalmente segura de que él no recibió la atención médica que requería”, afirmó la venezolana entre lágrimas.

La familia también busca cumplir el último deseo del fallecido. Arenas encontró entre sus notas personales una estrofa de la canción “Venezuela”, que interpretó como una expresión de su voluntad de ser enterrado en su país de origen.

Por ese motivo, inició una campaña en GoFundMe para recaudar $7,500 dólares destinados a cubrir los gastos para trasladar sus restos a Venezuela. Hasta el momento, la iniciativa había reunido 665 dólares. La madre de Jesús Manuel vive en Venezuela y, según Arenas, él no regresaba al país desde hacía ocho años.

Durante la conferencia, Arenas también habló en nombre de otras familias y personas detenidas por las autoridades migratorias. Dijo representar a quienes, según sus palabras, “pasaron por lo mismo y sus gritos no fueron escuchados”.

Congresistas cuestionaron a ICE

Los congresistas demócratas Delia Ramírez, de Illinois; Jesús “Chuy” García y Adelita Grijalva también participaron en el acto y cuestionaron las políticas de ICE.

“No podemos permitir que ICE siga aterrorizándonos y matando a nuestra gente en las calles”, afirmaron los legisladores, quienes además criticaron el aumento del presupuesto destinado a la agencia.

Ramírez pidió igualmente al Congreso avanzar con el proyecto H.R. 7190, conocido como Melt ICE Act, que propone retirar fondos a ICE y cerrar sus centros de detención.

La muerte de Jesús Manuel Arenas se suma a otros casos recientes que han generado cuestionamientos sobre las actuaciones de agentes migratorios, entre ellos los fallecimientos del mexicano Lorenzo Salgado y del colombiano Johan Sebastián en incidentes ocurridos en Texas y Maine.

Con información de EFE.

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