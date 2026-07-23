“Bye bye Argentina”: Georgina Rodríguez desmiente publicación y denuncia suplantación

Tras la final del Mundial 2026, una publicación con la frase “Bye bye Argentina” comenzó a circular rápidamente en internet y fue atribuida a Georgina Rodríguez. La repercusión fue inmediata, especialmente entre aficionados argentinos, que interpretaron esas palabras como una burla a la selección después de la derrota frente a España.

Sin embargo, la modelo e influencer dejó claro que nunca escribió ese mensaje. A través de una historia publicada en Instagram, explicó que una cuenta falsa de Facebook estaba utilizando su identidad y que ya había iniciado las gestiones necesarias para resolver el problema.

Georgina Rodríguez acudió a Meta

Con el objetivo de evitar que la desinformación siguiera propagándose, Georgina compartió un mensaje dirigido a sus seguidores en el que explicó la situación.

“Hay una cuenta de Facebook que está suplantando mi identidad. Ya estoy en contacto con el equipo de Meta para solucionar esta situación lo antes posible”, escribió la pareja de Cristiano Ronaldo.

La empresaria también aprovechó para agradecer a quienes le avisaron sobre la existencia del perfil falso: “Gracias por avisarme siempre y por vuestro apoyo. Os quiero”, expresó, dejando entrever que fueron precisamente las alertas de sus seguidores las que le permitieron descubrir la cuenta que estaba publicando contenido en su nombre.

Lo que dice la legislación sobre estos casos

La difusión del mensaje atribuido falsamente a Georgina puso en evidencia los riesgos de la suplantación de identidad en redes sociales, una práctica que puede tener consecuencias legales cuando busca engañar a otras personas, perjudicar la reputación de alguien u obtener algún beneficio.

Además, utilizar fotografías o datos personales sin autorización también puede vulnerar derechos relacionados con el honor, la intimidad o la propia imagen de la persona afectada.

La situación cambia cuando una cuenta deja claro que se trata de una parodia o de un contenido humorístico que no pueda inducir a confusión entre los usuarios. En este caso, Georgina Rodríguez sostiene que el perfil imitaba su identidad de manera que muchos creyeron que las publicaciones eran auténticas.

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