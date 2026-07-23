Expareja denuncia que Michael Olise nunca se hizo cargo de su hija de 20 meses

El atacante francés Michael Olise reconoció legalmente la paternidad de una niña de 20 meses, pero su expareja asegura que nunca se hizo cargo de ella, no la visitó y tampoco aportó dinero para su manutención.

Según reveló el diario Bild, la madre de la menor, Fatima Zaunbrecher, una alemana de raíces marroquíes de 34 años, conoció a Olise en 2022 cuando el futbolista jugaba en Crystal Palace.

Tras casi dos años de relación, la pareja se separó y, dos semanas después, ella descubrió que estaba embarazada, por lo que, por medio de una prueba de ADN solicitada por el propio jugador, se confirmó la paternidad de Aaliyah Noor, nacida en 2023.

?? ????? El periódico BILD reveló que Michael Olise (24), tendría una hija de 20 meses llamada Aaliyah Noor, fruto de una relación con la alemana Fatima Zaunbrecher, de 34 años, residente en Düsseldorf.



Según Fatima, los dos se conocieron por Instagram en 2022 cuando era? pic.twitter.com/RwuIbVNbSA — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 21, 2026

Podrían ir a un juicio

Para evitar un juicio, ambas partes negocian a través de sus abogados, Zaunbrecher reclama una manutención cercana a los $60,000 dólares y que la niña pueda conocer a su padre.

Del otro lado, el entorno de Olise habría ofrecido $2,000 dólares, propuesta que la mujer calificó de insuficiente: “Me destroza ver la crueldad con la que alguien puede tratar a su propia hija. Ni siquiera me habla y simplemente envía a sus abogados”, declaró a Bild.

Como si el conflicto no fuera suficiente, Olise también deberá abandonar la casa que alquila en Grünwald, en las afueras de Munich ya que el propietario del inmueble, el exfutbolista Jérôme Boateng, decidió vender la vivienda por 12 millones de dólares.

En un contexto de alta exposición mediática y con su carrera en pleno ascenso, el caso vuelve a poner bajo la lupa la presión que enfrentan las figuras del deporte profesional y el impacto que sus decisiones personales tienen sobre su imagen pública.

Resta ahora saber si las partes lograrán un acuerdo extrajudicial o si el conflicto escalará a los tribunales, con el consiguiente impacto en la carrera y reputación del joven delantero francés.

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